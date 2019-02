Tallon Griekspoor heeft donderdag niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in Jo-Wilfried Tsonga. Daniil Medvedev en Damir Dzumhur voegden zich wel bij de laatste acht in Rotterdam.

De 22-jarige Griekspoor wist het de elf jaar oudere Tsonga in de eerste set heel lastig te maken en dwong zelfs een tiebreak af. De Fransman bleef echter op de been en liep in het tweede bedrijf alsnog eenvoudig weg bij de nummer 211 van de wereld: 7-6 (5) en 6-1. De tweede set duurde slechts 23 minuten.

Griekspoor had in de eerste ronde nog voor een daverende verrassing gezorgd door de als tweede geplaatste wereldtopper Karen Khachanov te verslaan. Daarmee evenaarde de jonge Nederlander zijn prestatie van vorig jaar in Rotterdam, toen Griekspoor in zijn openingspartij stuntte tegen de Zwitser Stan Wawrinka.

Ook in 2018 was de tweede ronde het eindstation voor de geboren Haarlemmer, die tegen Khachanov pas voor de tweede keer in zijn loopbaan een wedstrijd op ATP-niveau won. Tsonga veroverde in zijn loopbaan al zeventien ATP-titels, waaronder het ABN AMRO-toernooi in 2017.

Door de uitschakeling van Griekspoor zitten er geen Nederlanders meer in het toernooi. Robin Haase strandde maandag al in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Kazach Mikhail Kukushkin.

Dzumhur schakelt Kukushkin uit in Ahoy

Tsonga, die door blessureleed naar de 140e plek op de wereldranglijst is gezakt, neemt het in de kwartfinales op tegen Medvedev. De Rus was na een uur en 35 minuten te sterk voor Fernando Verdasco, de Spaanse nummer 26 van de wereld: 6-2 en 7-5. Medvedev bezet de zestiende positie op de mondiale ranglijst.

Voor de 22-jarige Medvedev is het de tweede keer dat hij de kwartfinales haalt in Rotterdam. Hij voegde zich vorig jaar ook bij de laatste acht en werd toen uitgeschakeld door Andreas Seppi. Verdasco deed voor de vijfde keer mee aan het ABN AMRO-toernooi, waarbij hij nooit verder kwam dan de tweede ronde.

Eerder op donderdag voegde Dzumhur zich ten koste van Kukushkin bij de laatste acht. De 26-jarige Bosniër had een uur en 44 minuten nodig om de vijf jaar oudere Kazach te verslaan: 6-4 en 7-6 (1).

Dzumhur, die zijn eerste partij overleefde door de als derde geplaatste Stéfanos Tsitsipás uit te schakelen, neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen Gaël Monfils. De 32-jarige Fransman rekende op weg naar de kwartfinales achtereenvolgens af met de Belg David Goffin en de Italiaan Seppi.

Donderdagavond staan nog de tweederondepartijen Kei Nishikori-Ernests Gulbis en Márton Fucsovics-Nikoloz Basilashvili op het programma in Ahoy.

Damir Dzumhur plaatste zich tegen koste van Mikhail Kukushkin voor de laatste acht. (Foto: ANP)