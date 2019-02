Stan Wawrinka heeft woensdagavond zonder veel moeite de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De 33-jarige Zwitser was in twee sets te sterk voor Milos Raonic.

Wawrinka gaf op het hardcourt in Ahoy geen enkele break weg en trok na een uur en 39 minuten aan het langste eind tegen de als vierde geplaatste Raonic: 6-4 en 7-6 (4).

Door het verlies van de Canadees is er opnieuw een hooggeplaatste speler uitgeschakeld in Rotterdam. De als tweede geplaatste Rus Karen Khachanov en de Griek Stéfanos Tsitsipás (nummer drie van de plaatsingslijst) strandden al in de eerste ronde.

Wawrinka, die door blessureleed flink is gezakt op de wereldranglijst en op basis van een wildcard meedoet in Rotterdam, blijft door zijn overwinning in de race om het ABN AMRO-toernooi voor de tweede keer in zijn loopbaan op zijn naam te schrijven.

Shapovalov rekent eenvoudig af met Berdych

Drievoudig Grand Slam-winnaar Wawrinka, die in 2015 zegevierde in Rotterdam, neemt het voor een plek in de halve finales op tegen Denis Shapovalov. De Canadees rekende in twee sets af met de Tsjech Tomas Berdych: 6-4 en 6-3.

Berdych deed op basis van een wildcard mee in Rotterdam. De nummer 59 van de wereld schreef het ABN AMRO-toernooi in 2014 nog op zijn naam door de Kroaat Marin Cilic te verslaan.

De 46e editie van het ABN AMRO-toernooi is maandag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar won Roger Federer in Ahoy, maar de Zwitser is er dit jaar niet bij.