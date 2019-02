Kiki Bertens heeft zich woensdag na een zwaarbevochten overwinning voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Doha geplaatst. De Westlandse won in drie sets van de Spaanse Carla Suárez Navarro.

De 27-jarige Bertens kende een teleurstellend begin van de partij in Qatar door de eerste set ruim te verliezen. De nummer acht van de wereld richtte zich vervolgens knap op en kwam na een uur en 25 minuten zelfs overtuigend als winnaar uit de strijd: 2-6, 6-1 en 6-1.

De wedstrijd tegen de dertigjarige Navarro had voor Bertens veel weg van haar eersterondepartij van dinsdag tegen de Italiaanse Camila Giorgi. De kopvrouw van het Nederlandse tennis verloor toen de eerste set met 0-6, maar toonde veerkracht en trok na drie sets aan het langste eind.

Het is pas de tweede keer in haar loopbaan dat Bertens, die begin deze maand het toernooi in Sint-Petersburg won, meedoet in Doha. In 2017 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door de Deense Caroline Wozniacki, die dit jaar vanwege een virusinfectie verstek moet laten gaan.

Voor een plek in de halve finales neemt Bertens het op tegen Elise Mertens. De Belgische nummer 21 van de wereld rekende woensdag in twee sets af met de Tsjechische Kristyna Plísková: 6-2 en 7-6 (3).

Bertens toont opnieuw veerkracht in Doha

Net als dinsdag tegen Giorgi leek Bertens op het oog aan een kansloze wedstrijd bezig te zijn in Doha. Ze verloor haar servicegames op 1-1 en 2-4 en verzuimde op 2-5 een van haar liefst vier breakpoints te verzilveren, waardoor Navarro de eerste set veiligstelde.

In het tweede bedrijf waren de rollen volledig omgedraaid. Bertens sloeg direct toe op de eerste servicegame van Navarro en brak de Spaanse op 3-0 nog eens op overtuigende wijze. De Nederlandse liet zelf geen steken vallen op haar service en pakte daardoor in slechts 27 minuten de tweede set.

Haar spel in het tweede bedrijf gaf Bertens veel vertrouwen voor de beslissende set tegen Navarro, die niet meer voor een ommekeer wist te zorgen. Het ging zelfs van kwaad tot erger voor de Spaanse nummer 26 van de wereld, die liefst drie breaks incasseerde en uiteindelijk kansloos onderuitging.

Door haar prestaties in Doha pakt Bertens veel punten voor de WTA-ranking en is de kans groot dat ze een of meerdere plekken stijgt op de ranglijst, al is ze daarbij wel afhankelijk van haar concurrenten.