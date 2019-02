Stéfanos Tsitsipas is woensdag al in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi uitgeschakeld. De nummer drie van de plaatsingslijst verloor in drie sets van Damir Dzumhur. Daniil Medvedev en Jo-Wilfried Tsonga plaatsten zich wel voor de achtste finales in Rotterdam.

De twintigjarige Tsitsipas moest na een partij van 1 uur en 56 minuten zijn meerdere erkennen in Dzumhur, die 44 plekken lager op de wereldranglijst staat (12 om 56): 4-6, 6-1 en 5-7.

Met de uitschakeling van Tsitsipas verliest het ABN AMRO-toernooi een publiekstrekker. De jonge Griek reikte vorige maand op de Australian Open nog tot de halve finales door onder anderen Roger Federer te verslaan.

De 26-jarige Dzumhur neemt het in de tweede ronde op tegen Mikhail Kukushkin. De Kazach was maandag verantwoordelijk voor de uitschakeling van Robin Haase.

Medvedev en Tsonga zonder setverlies door

De als vijfde geplaatste Medvedev versloeg Jérémy Chardy in de eerste ronde. De Fransman kon de nummer zestien van de wereld in de eerste set nog bijbenen, waarna het verschil in de tweede set duidelijk was: 7-6 (2) en 6-2. In de achtste finales neemt de 23-jarige Medvedev het op tegen Fernando Verdasco, die eerder al de Australiër Matthew Ebden uitschakelde.

Tsonga was te sterk voor Thomas Fabbiano: 6-1 en 6-4. De Australian Open-finalist van 2008 neemt het in de strijd om een plek in de kwartfinales op tegen Tallon Griekspoor, die dinsdag verraste door de als tweede geplaatste Karen Khachanov te verslaan.

Ook de Hongaar Márton Fucsovics overleefde woensdag de openingsronde in Ahoy. Hij zette oud-toernooiwinnaar Martin Klizan opzij met 7-6 (4) en 6-4 en stuit nu op de als negende geplaatste Nikoloz Basilashvili.

Monfils plaatste zich woensdag al voor de kwartfinales en deed dat door Andreas Seppi te verslaan. De 32-jarige Fransman trok in drie sets aan het langste eind tegen de twee jaar oudere Italiaan: 4-6, 6-1 en 6-3.