Tallon Griekspoor geniet volop van zijn stunt tegen Karen Khachanov in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi. De Nederlander versloeg de nummer elf van de wereld dinsdag in de openingsronde in Ahoy.

De 22-jarige Griekspoor staat op de wereldranglijst exact tweehonderd plaatsen lager dan de als tweede geplaatste Rus, maar won na een moeizame start toch: 3-6, 6-3 en 6-3.

"Winnen van de nummer elf van de wereld met een goed niveau is heel mooi. Ik probeerde wat anders te doen na een moeilijk begin; meer rally's spelen en een stapje achteruit bij de return. Hij wankelde daardoor voor mijn gevoel een beetje", aldus een trotse Griekspoor.

"Ik ben erg blij dat ik dat niveau heb kunnen volhouden en goed ben blijven serveren. Het was moeilijk, want ik wist dat er wat spanning bij zou komen toen ik in de laatste set met een break voor kwam en misschien weer voor een mooie stunt in Ahoy kon zorgen."

Vorig jaar stuntte de Nederlander ook al in Rotterdam, want toen was hij in de openingsronde te sterk voor drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka. De Zwitser was toen op de weg terug na blessureleed.

'Hoop niet alleen van wereldtoppers te winnen'

De overwinningen op Khachanov en Wawrinka betekenen voor Griekspoor tot dusver zijn enige twee zeges op ATP-niveau. De Haarlemmer wil in de nabije toekomst vaker winnen op het hoogste niveau.

"Dit is mooi, maar ik hoop op meer overwinningen te komen en niet alleen tegen wereldtoppers. Het is wel heel mooi om dit tijdens een avondwedstrijd voor eigen publiek in Ahoy te doen. Daar kan ik alleen maar van genieten."

Griekspoor, die in Ahoy meedoet op een wildcard, neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga of de Italiaan Thomas Fabbiano, die elkaar woensdag treffen.

Er zijn verder geen Nederlanders meer actief op het ABN AMRO-toernooi, want Robin Haase verloor al in de openingsronde.