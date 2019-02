Tallon Griekspoor heeft dinsdagavond voor een daverende verrassing gezorgd op het ABN AMRO World Tennis Tournament door de als tweede geplaatste Karen Khachanov in de eerste ronde te verslaan: 3-6, 6-3 en 6-2. Kei Nishikori was te sterk voor Pierre-Hugues Herbert.

De 22-jarige Griekspoor begon als absolute underdog aan het treffen met Khachanov, die precies tweehonderd plekken hoger op de wereldranglijst staat (11 om 211). De eveneens 22-jarige Rus won de eerste set ook vrij eenvoudig met 6-3, maar in het tweede bedrijf was alles anders.

Griekspoor brak Khachanov bij een 1-0-voorsprong en liet zelf geen steken meer vallen op zijn eigen service, waardoor de Nederlander de tweede set verrassend won. In het derde bedrijf gaf Griekspoor zijn sterke vorm een vervolg. Hij won tot twee keer toe de servicegame van de bij vlagen slordig spelende Khachanov en serveerde de wedstrijd op 5-2 op overtuigende wijze uit.

Met zijn verrassende zege op Khachanov zorgde Griekspoor, die in Rotterdam meedoet met een wildcard, net als in 2018 voor een enorme stunt in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi. De geboren Haarlemmer won vorig jaar van de Zwitser Stan Wawrinka en werd vervolgens in de tweede ronde uitgeschakeld door Robin Haase.

De 31-jarige Haase verloor maandag zijn eerste partij van Mikhail Kukushkin uit Kazachstan, waardoor Griekspoor de nog enige overgebleven Nederlander is in het enkelspel. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga of de Italiaan Thomas Fabbiano, die woensdag tegen elkaar spelen.

Als eerste geplaatste Nishikori wel verder in Ahoy

Eerder op dinsdag plaatste de als eerste geplaatste Nishikori zich voor de tweede ronde. De Japanner had het in Ahoy aanvankelijk lastig tegen Herbert, de Franse nummer 36 van de wereld, die aan één break genoeg had om de eerste set te pakken. Nishikori richtte zich daarna op en kwam na twee uur en twaalf minuten als winnaar uit de strijd: 3-6, 6-1 en 6-4.

Het is de eerste keer dat Nishikori meedoet aan het ABN AMRO-toernooi. De nummer zeven van de wereld, die begin dit jaar het toernooi in het Australische Brisbane won, is door de afmeldingen van Alexander Zverev en Marin Cilic de nummer één van de plaatsingslijst in Rotterdam.

In de tweede ronde wacht voor Nishikori een krachtmeting met Ernests Gulbis uit Letland. De nummer 84 van de wereld rekende eerder op dinsdag in twee sets af met de Roemeen Marius Copil (6-2 en 6-4).

De 46e editie van het ABN AMRO-toernooi is maandag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar trok Roger Federer aan het langste eind in Rotterdam.