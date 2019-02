Kiki Bertens heeft dinsdag op knappe wijze de tweede ronde van het WTA-toernooi in Doha bereikt. De Westlandse was in de Qatarese hoofdstad na een zenuwslopende partij te sterk voor Camila Giorgi.

De 27-jarige Bertens haalde in de eerste set niet haar gebruikelijke niveau tegen de Italiaanse, die twintig plekken lager op de WTA-ranking staat (8 om 28). Ze knokte zich daarna terug en trok na iets meer dan twee uur alsnog aan het langste eind: 0-6, 7-6 (7) en 6-4.

Het is pas de tweede keer in haar loopbaan dat Bertens meedoet aan het toernooi in Doha. In 2017 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door de Deense Caroline Wozniacki, die dit jaar vanwege een virusinfectie verstek moet laten gaan.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen Carla Suárez Navarro. De Spaanse nummer 26 van de wereld rekende in haar eerste partij eenvoudig af met de Tunesische Ons Jabeur: 6-3 en 6-1.

Bertens kwam dinsdag voor het eerst in actie sinds ze begin februari het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam schreef. De kopvrouw van het Nederlandse tennis stelde in de Russische stad de achtste WTA-titel uit haar loopbaan veilig.

Bertens in eerste set weggespeeld door Giorgi

Bertens hoopte in Doha haar sterke vorm uit Sint-Petersburg een vervolg te geven, maar daar kwam in de eerste set niks van terecht. De 27-jarige Giorgi speelde op de top van haar kunnen en profiteerde daarnaast optimaal van de fouten van Bertens, die haar eerste twee servicegames verloor.

Op 0-4 kreeg Bertens liefst drie kansen om Giorgi te breken, maar de Italiaanse vocht zich knap terug en maakte er 0-5 van door vijf punten op rij te winnen. Die mentale klap kwam Bertens niet meer te boven, want ze verloor ook haar derde servicegame en sloot de eerste set daardoor zonder gamewinst af.

In de tweede set liet Bertens zich van een betere kant zien. Ze sloeg op 1-1 voor het eerst toe op de service van Giorgi, mede doordat de Italiaanse liefst drie dubbele fouten op rij maakte. Giorgi brak Bertens nog wel terug, maar de Nederlandse kwam steeds beter in haar spel en plaatste op 3-3 opnieuw een break. Bertens verspeelde op 5-4 weliswaar twee setpunten en kwam daarna in de tiebreak op een 1-5-achterstand, maar beschikte over de langste adem.

In de beslissende derde set was het Bertens die het initiatief pakte door direct de eerste servicegame van Giorgi te winnen. De Italiaanse toonde daarna veerkracht met twee breaks op rij, maar liet het op de belangrijke momenten afweten. Bertens daarentegen liet steeds minder steken vallen en besliste de wedstrijd met een break op 5-4 in haar voordeel.