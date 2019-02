Het Nederlandse Fed Cup-team speelt in april in en tegen Japan om zich in Wereldgroep II te handhaven, zo heeft de loting dinsdag uitgewezen.

De exacte speellocatie is nog niet bekend en de ondergrond wordt ook op een later moment bepaald. Japan is de nummer zeventien op de Fed Cup-ranking, terwijl Nederland drie plaatsen hoger staat op die ranglijst.

De formatie van captain Paul Haarhuis verloor afgelopen weekend in Den Bosch kansloos van Canada (0-4), waardoor het veroordeeld is tot het spelen van play-offs om in Wereldgroep II te mogen blijven.

Japan ging met 3-2 onderuit tegen Spanje. Naomi Osaka, de nummer één van de wereld, liet de Fed Cup-ontmoeting aan zich voorbij gaan. Bij Nederland ontbrak met Kiki Bertens eveneens de topspeelster.

De onderlinge balans tussen Nederland en Japan is na vijf ontmoetingen in het voordeel van Oranje: 4-1.

Haarhuis niet blij met loting

Captain Haarhuis spreekt van een ongunstige loting en vreest dat er op hardcourt gespeeld gaat worden. "Het is precies de loting geworden die we niet wilden", zegt hij op Tennis.nl.

"Japan is een sterk land en om midden in het gravelseizoen dan op hardcourt te moeten spelen is niet gunstig. Bovendien is het een uitwedstrijd. Het wordt dus een zware taak om in de Wereldgroep II te blijven."

Rusland-Italië, Groot-Brittannië-Kazachstan en Slowakije-Brazilië zijn de overige affiches in de play-offs. De partijen worden op 20 en 21 april gespeeld en de vier winnaars komen in 2020 uit in Wereldgroep II.

Captain Paul Haarhuis te midden van het team waarmee tegen Canada werd aangetreden. Van links naar rechts: Bibiane Schoofs, Demi Schuurs, Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp. (Foto: ANP)