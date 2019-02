Milos Raonic heeft dinsdag de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De als vierde geplaatste Canadees was in Ahoy te sterk voor de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Raonic had het niet eenvoudig, maar de nummer veertien van de wereld stond geen set af. Het werd 7-6 (8) en 7-5 tegen de mondiale nummer 32.

In de tweede ronde staat Raonic, vorige maand kwartfinalist op de Australian Open, tegenover Stan Wawrinka. De drievoudig Grand Slam-winnaar doet op een wildcard mee in Rotterdam en versloeg de Fransman Benoît Paire maandag in de openingsronde.

Tomas Berdych bereikte de tweede ronde door de Fransman Gilles Simon te verslaan. De Tsjech, die het toernooi in Ahoy in 2014 won en dit jaar een wildcard kreeg, trok na een partij van 2 uur en 12 minuten aan het langste eind: 7-6 (8) en 6-4.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Berdych het op tegen de Canadees Denis Shapovalov, die te sterk was voor de Kroaat Franko Skugar: 7-5 en 6-3. Gaël Monfils bereikte de tweede ronde door de Belg David Goffin te verslaan: 7-6 (5) en 7-5.

De Let Ernests Gulbis (6-2 en 6-4 tegen Marius Copil) en de Spanjaard Fernando Verdasco (7-5 en 6-4 tegen Matthew Ebden) wonnen eveneens hun eerste partij.

Griekspoor speelt dinsdagavond

Later op dinsdag komt onder anderen Tallon Griekspoor in actie in Ahoy. De Nederlander staat tegenover de als tweede geplaatste Karen Khachanov uit Rusland. Ook de als eerste gerangschikte Kei Nishikori verschijnt op de baan.

De 22-jarige Griekspoor is nog de enige Nederlander in het toernooi, want Robin Haase werd maandag direct uitgeschakeld. Griekspoor reikte vorig jaar nog knap tot de tweede ronde door Wawrinka uit te schakelen.

Het ABN AMRO-toernooi werd vorig jaar gewonnen door Roger Federer. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die niet aan de huidige editie meedoet, was toen in de finale te sterk voor Grigor Dimitrov.