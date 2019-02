Naomi Osaka gaat op zoek naar een nieuwe coach. De nummer één van de wereld werkt niet langer samen met haar Duitse coach Sascha Bajin, zo heeft ze maandagavond bekendgemaakt.

"Ik werk niet langer met Sascha samen. Ik ben hem dankbaar voor zijn werk en wens hem het beste in de toekomst", meldt de 21-jarige Osaka in een kort bericht op Twitter. Over de reden van de breuk zegt ze niets.

De Japanse, die in de Verenigde Staten opgroeide, werkte sinds eind 2017 samen met Bajin en beleefde haar doorbraak onder de Duitse coach.

Osaka won vorig jaar de US Open door Serena Williams in een gedenkwaardige finale te verslaan en was vorige maand de beste op de Australian Open. Door haar zege in Melbourne mag ze zich voor het eerst de nummer één van de wereld noemen.

Bajin werd in 2018 verkozen tot coach van het jaar bij de WTA. Hij was eerder coach van onder anderen Serena Williams (2008-2015), Victoria Azarenka (2015-2016), Sloane Stephens (2016) en Caroline Wozniacki (2016).