Richard Krajicek had niet zien aankomen dat hij dit jaar zóveel afmeldingen zou krijgen voor het ABN AMRO-toernooi. De toernooidirecteur ziet vooral de afwezigheid van Alexander Zverev en Marin Cilic als een aderlating, al is hij tevreden over het deelnemersveld in Rotterdam.

Naast Zverev en Cilic trokken publiekstrekkers als Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Richard Gasquet, Kyle Edmund, Lucas Pouille en Roberto Bautista Agut zich deze maand vanwege blessures of ziekte terug voor het ABN AMRO-toernooi.

"Drie of vier afzeggingen is heel normaal, maar ik had niet zien aankomen dat het er zoveel zouden zijn", zegt de 47-jarige Krajicek in gesprek met NUsport. "Het is vooral balen dat de nummer één én twee van de plaatsingslijst zich afmeldden. Het gaat bij een aantal niet eens om een blessure maar om griep, dus dat is gewoon pech."

"Aan de andere kant doen er nog steeds zes spelers uit de top twintig én Stan Wawrinka mee, dus ik vind het een heel mooi veld. Dat we een oud-winnaar als Tomas Berdych dinsdag op baan 1 moeten zetten in plaats van het centre court, zegt wel genoeg over het aantal sterke spelers dat dit jaar aanwezig is."

Toernooidirecteur Richard Krajicek en ambassadeur Jan Kooijman bij de loting voor het ABN AMRO-toernooi. (Foto: ANP)

Krajicek ziet geen nut in verschuiven ABN AMRO-toernooi

Het is niet de eerste keer dat het aan het begin van het ABN AMRO-toernooi gaat over het aantal afmeldingen, want Krajicek wordt ieder jaar wel geteisterd door lastminute-afzeggingen. Toch ziet de Wimbledon-winnaar van 1996 het niet als een optie om zijn toernooi later in het jaar op de kalender te zetten.

"Er zijn in Europa twee momenten dat je indoor kunt spelen; in februari en oktober of begin november", vertelt Krajicek. "Het gras lijkt misschien groener in november, maar dan zit je aan het einde van het seizoen en zijn spelers moe. Het is veelzeggend dat het toernooi van Parijs juist graag naar februari wil komen, omdat ze gek worden van alle afzeggingen. Ieder toernooi krijgt ermee te maken."

Het ABN AMRO-toernooi is altijd een ATP-toernooi geweest, maar door de groeiende populariteit van Kiki Bertens in Nederland klinkt steeds vaker het geluid om ook vrouwen te betrekken bij het jaarlijkse evenement in Ahoy. Het zou dan in eerste instantie gaan om een demonstratiewedstrijd met Bertens, de huidige nummer acht van de wereld.

"Daar is wel concreet over nagedacht, maar een demonstratiewedstrijd bleek qua planning helaas kansloos", aldus Krajicek, die ook niet verwacht dat er op de korte termijn een gecombineerd mannen- en vrouwentoernooi komt in Ahoy. "Op dit moment staan er twee heel grote WTA-toernooien op de planning (Doha en Dubai, red.) waar veel toppers naartoe gaan, onder wie Bertens. Als dat blijft samenvallen met het ABN AMRO-toernooi, gaat een gecombineerd evenement nooit gebeuren."

Robin Haase werd maandag in de eerste ronde uitgeschakeld. (Foto: ANP)

ABN AMRO-toernooi mogelijk vaker zonder absolute topspelers

Wat betreft het mannentoernooi blijft Krajicek voorlopig doorgaan op de ingezette koers. Dat houdt in: niet alles op alles zetten om een absolute topspeler te strikken, maar ervoor zorgen dat er een deelnemersveld staat met zo veel mogelijk tennissers uit de top twintig.

"Zo'n vijf jaar geleden was ik altijd bezig om de nummer één van de wereld te strikken, maar het duurt steeds langer voordat je duidelijkheid hebt van diegene", weet Krajicek. "In de tussentijd kun je bijna geen andere spelers vastleggen, omdat je budget vrij moet houden. Daarom kiezen we voor een breed veld. Als de nummer één rond de Australian Open zegt toch wel te willen komen, dan kunnen we altijd nog kijken wat er mogelijk is."

De 46e editie van het ABN AMRO-toernooi is maandag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Dinsdag komen onder anderen de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori, de Rus Karen Khachanov (tweede geplaatst) en de Canadees Milos Raonic (vierde geplaatst) in actie.