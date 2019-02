Het Nederlandse Fed Cup-team heeft de ontmoeting met Canada met 0-4 verloren. Arantxa Rus ging zondag in Den Bosch met 6-4 en 6-2 onderuit tegen Bianca Andreescu en ook het dubbelspel leverde een Canadese zege op.

Door de nederlaag moet Nederland in april een play-offwedstrijd spelen tegen een land uit de Europees/Afrikaanse zone om in Wereldgroep II te blijven. De tegenstander is nog niet bekend. Canada mag een play-off gaan spelen om promotie naar de Wereldgroep.

In het dubbelspel gingen Bibiane Schoofs en Demi Schuurs in drie sets onderuit tegen Rebecca Marino en Gabriela Dabrowski. Het Nederlandse duo begon sterk, maar verloor uiteindelijk met 6-2, 5-7 en 10-12.

De vierde enkelpartij tussen Richèl Hogenkamp en Francoise Abanda is geannuleerd omdat de ontmoeting beslist is.

De Nederlandse kopvrouw Rus, die op de 129e plek van de WTA-ranglijst staat, verloor zondag haar tweede wedstrijd van het duel met Canada. Een dag eerder ging ze nog in drie sets onderuit tegen Abanda.

De achttienjarige Andreescu (de nummer zeventig van de wereld en de enige speelster in de top honderd van deze Fed Cup-ontmoeting) had zaterdag de eerste partij eenvoudig gewonnen van Hogenkamp.

Nederland zonder Bertens in Den Bosch

De kansloze nederlaag zorgde voor teleurstelling bij captain Paul Haarhuis. "Je houdt er rekening mee dat je twee van de eerste drie partijen kunt verliezen, maar dat het nu al voorbij is is een hard gelag", zei Haarhuis tegen Ziggo Sport. "Dit is gewoon balen."

Nederland moest het in de Maaspoort zonder Kiki Bertens stellen. De nummer acht van de wereld meldde zich in december al af, omdat ze zich op haar individuele loopbaan wil richten.

In de play-offs hoopt Haarhuis wel weer over Bertens te beschikken. "Veel zal afhangen van de ondergrond. Als we niet op gravel spelen, schat ik de kans op nul procent dat ze meespeelt."

Oranje kwam een jaar geleden nog uit in de Wereldgroep, waarin het verloor van de Verenigde Staten. In de play-offs om promotie/degradatie ging de equipe van Haarhuis vervolgens onderuit tegen Australië.