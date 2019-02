Het Nederlandse Fed Cup-team staat na de eerste dag op een 0-2-achterstand in de ontmoeting met Canada in Den Bosch. Arantxa Rus ging zaterdag onderuit tegen Françoise Abanda en Richèl Hogenkamp verloor van Bianca Andreescu.

Rus begon als favoriet aan het treffen met Abanda - de Canadese nummer 223 van de wereld staat bijna honderd plekken lager op de WTA-ranking - maar de Nederlandse trok na een spannende partij van 2 uur en 39 minuten aan het kortste eind: 6-7 (8), 6-4 en 4-6.

Vooral in de eerste twee sets lieten beide speelsters de nodige steken vallen op hun eigen service. Abande sloeg over de hele wedstrijd gezien een stuk meer onnodige fouten dan Rus (52 om 37), maar had aan een break op 2-2 in de derde set wel genoeg om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen.

Eerder op zaterdag ging Hogenkamp in de openingspartij van de Fed Cup-ontmoeting onderuit tegen Andreescu. De Nederlandse nummer 150 van de wereld verloor met 6-4 en 6-1 van de Canadese, die de zeventigste plek op de ranking bezet.

Nederland wordt naast Hogenkamp en Rus vertegenwoordigd door Bibiane Schoofs en Demi Schuurs, die zondag eventueel in het dubbelspel in actie komen. Die dag staan eerst nog twee partijen in het enkelspel op het programma.

Richèl Hogenkamp in gesprek met captain Paul Haarhuis. (Foto: ANP)

Nederland komt uit in Wereldgroep II

Nederland moet het in Den Bosch zonder Kiki Bertens stellen. De nummer acht van de wereld meldde zich in december af bij captain Paul Haarhuis, omdat ze zich op haar individuele loopbaan wil richten.

De wedstrijd tussen Nederland en Canada wordt afgewerkt op een indoorgravelbaan in de Maaspoort, dat plaats biedt aan bijna 2.500 toeschouwers.

Dit jaar komt Oranje uit in Wereldgroep II. De equipe verloor afgelopen jaar in de Wereldgroep van de Verenigde Staten, waarna het in de play-offs om promotie/degradatie ook onderuitging tegen Australië.

Haarhuis liet twee weken geleden Lesley Kerkhove afvallen voor de definitieve selectie voor de wedstrijd in de eerste ronde tegen Canada. Hij vond haar destijds minder in vorm dan de rest.

Bianca Andreescu was een maatje te groot voor Richèl Hogenkamp. (Foto: ANP)