Robin Haase moet het in de eerste ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament opnemen tegen Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Tallon Griekspoor werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan de Rus Karen Khachanov.

Kukushkin is de mondiale nummer 55 en staat daarmee een plek lager dan Haase op de wereldranglijst. Ze speelden eenmaal eerder tegen elkaar. In 2014 was de Kazak de Nederlander de baas in het Amerikaanse Winston-Salem.

Mocht Haase zijn openingspartij winnen, dan stuit hij in de tweede ronde mogelijk op Stefanos Tsitsipás. De Griek, die op de Australian Open verrassend de halve finales haalde, moet in de eerste ronde zien af te rekenen met de Bosniër Damir Dzumhur.

Griekspoor trof het niet met de als tweede geplaatste Khachanov, de nummer elf van de wereld. De Nederlander kreeg donderdag pas te horen dat hij mee mag doen in Rotterdam.

De 22-jarige Griekspoor ontving een wildcard nadat de Australiër Nick Kyrgios zich afmeldde met een knieblessure. Dat had als gevolg dat Haase, die aanvankelijk een wildcard had gekregen, rechtstreeks werd toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Drie Nederlanders komen in actie in kwalificaties

Naast Haase en Tallon Griekspoor kunnen nog drie Nederlanders zich plaatsen voor het hoofdtoernooi in Ahoy. Scott Griekspoor, Ryan Nijboer en Jelle Sels komen in actie in de kwalificaties.

Kei Nishikori is de nummer één van de plaatsingslijst bij het ABN Amro-toernooi. De Japanse nummer zeven van de wereld bindt in de eerste ronde de strijd aan met de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Enkele uren na de loting werd bekend dat ABN Amro ook de komende jaren sponsor blijft van het toernooi in Rotterdam. De bank verlengde de verbintenis tot en met 2022.

Het ABN Amro-toernooi begint komende maandag en duurt tot en met volgende week zondag. Titelverdediger Roger Federer is niet van de partij.