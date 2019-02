In de slotfase van zijn carrière hecht Roger Federer geen waarde meer aan zijn plek op de wereldranglijst. De 37-jarige Zwitser richt zich voornamelijk op de Grand Slam-toernooien.

"Voor mij heeft de ranking niet langer prioriteit", zei Federer vrijdag op een persconferentie in Genève. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar staat momenteel zesde op de wereldranglijst en ziet het niet zitten om de strijd met Novak Djokovic en Rafael Nadal, de nummers één en twee, weer aan te gaan.

Vorig jaar werd hij op 36-jarige leeftijd nog de oudste nummer één aller tijden. Federer maakte onlangs al bekend dat hij voor het eerst sinds 2015 wil deelnemen aan Roland Garros.

"Het plan is om gezond te blijven, zodat ik de strijd met hen (Djokovic en Nadal, red.) aan kan gaan en toernooien kan winnen", vertelde Federer.

"Zodra je het gevoel hebt dat je helemaal kansloos bent, dan heb je een probleem. Maar zelfs als mijn ranking nog lager zou worden, maakt me dat niet uit. Ik heb al een Grand Slam gewonnen terwijl ik zeventiende stond op de ranking", doelt hij op de Australian Open van 2017.

"Ik heb liever dat ik zeventiende sta op de wereldranglijst en een Grand Slam win dan dat ik derde ben maar geen groot toernooi win."

Federer hoopt dat Djokovic deelneemt aan Laver Cup

Op de Australian Open van dit jaar werd Federer al in de vierde ronde uitgeschakeld door de pas twintigjarige Stefanos Tsitsipás. Daarna vertelde de routinier dat hij vooral plezier wilde hebben in de slotfase van zijn carrière.

De persconferentie in Genève was ter promotie van de Laver Cup in september, waarbij Europese tennissers het opnemen tegen spelers uit de rest van de wereld. Ook Nadal zal daar spelen en Federer sprak vrijdag de hoop uit dat zijn landgenoot Stan Wawrinka en Djokovic eveneens van de partij zullen zijn.

Deze maand speelt Federer in Dubai en in maart is hij actief op de toernooien van Indian Wells en Miami. Hij weet nog niet hoe zijn verdere voorbereiding op Roland Garros (26 mei tot en met 9 juni) eruitziet.