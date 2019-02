Robin Haase is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi in Sofia. De Hagenaar ging in drie sets ten onder tegen de Rus Daniil Medvedev.

De 31-jarige Haase wist nog wel de eerste set van de Rus af te snoepen, maar was in het vervolg van de partij kansloos. Na anderhalf uur spelen stond er 5-7, 6-2 en 6-2 op de borden.

Medvedev, de huidige nummer zestien van de wereld, stond in de laatste twee sets zelfs geen breekpunt toe tegen Haase, die op de 54e plek op de wereldranglijst staat.

De Rus treedt in de kwartfinales aan tegen Martin Klizan. De Slowaak was in twee sets de Duitser Daniel Brands de baas: 7-6 (5) en 6-4.

Haase was in de eerste ronde van het Sofia Open nog veel te sterk voor thuisspeler Dimitar Kuzmanov. Hij stond maar zes games af: 6-2 en 6-4. Vorig jaar strandde Haase al in de eerste ronde.