Tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitova heeft woensdag in een Tsjechische rechtbank uitgebreid verklaard over de man die haar in december 2016 met een mes heeft aangevallen. Ze vertelde onder meer over hoe ze het mes vastpakte en wegduwde van haar nek.

De 28-jarige Kvitova sprak volgens Tsjechische media op gedetailleerde wijze over de indringer, die zich voordeed als een klusjesman die het warme water in haar huis kwam controleren.

"Hij vroeg me om het warme water aan te zetten en plotseling voelde ik een mes tegen mijn nek", aldus Kvitova. "Ik pakte het mes met beide handen vast en kon het met mijn linkerhand wegduwen. Daarna viel ik op de grond en lag er overal bloed."

De Tsjechische beschreef daarna hoe ze probeerde te bellen met haar mobiele telefoon, maar dat deze uit haar handen geslagen werd door de man. Kvitova vertelde de indringer vervolgens dat ze naar het ziekenhuis moest en probeerde hem geld te geven. "Hij vroeg me hoeveel ik had. Het was omgerekend zo'n 400 euro. Hij zei 'oké' en ik gaf hem het geld. Toen ging hij weg en heb ik een ambulance en de politie gebeld", zei Kvitova.

'Ik begon te trillen toen ik al het bloed zag'

De mondiale nummer twee voelde naar eigen zeggen geen pijn toen het mes in haar hand sneed. "Ik begon wel te trillen toen ik al het bloed zag. In al mijn vingers van mijn linkerhand zat een snee en de zenuwen in mijn duim en wijsvinger waren door. Ik kan ze nu nog steeds niet volledig bewegen. De topjes van die vingers hebben ook geen gevoel meer."

Kvitova keerde in mei 2017 terug op de WTA Tour en bereikte vorige maand bij de Australian Open haar eerste Grand Slam-finale sinds haar terugkeer. Daarin verloor ze van de Japanse Naomi Osaka.

De 33-jarige man krijgt maximaal een celstraf van twaalf jaar als hij wordt veroordeeld. In een andere zaak kreeg hij al een celstraf van 2,5 jaar opgelegd.