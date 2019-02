Alexander Zverev doet dit jaar niet mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. De Duitse nummer drie van de wereld heeft zich dinsdag afgemeld vanwege een enkelblessure.

Zverev kampt al enige tijd met pijn aan het gewricht, waardoor er al een groot vraagteken achter zijn naam stond voor het ABN AMRO-toernooi.

"Alexander had in aanloop naar de Australian Open al problemen met zijn enkel en tijdens de Davis Cup is deze blessure teruggekeerd. Om die reden kan hij niet in actie komen in Ahoy", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

Zverev zette onlangs de grootste prestatie uit zijn loopbaan neer. Hij won aan het einde van vorig seizoen de ATP Finals na een fraaie zege in de finale op Novak Djokovic.

Het pas 21-jarige supertalent kende echter vorige maand een teleurstellende Australian Open. Hij werd al in de vierde ronde uitgeschakeld na een nederlaag tegen Milos Raonic.

Zverev wordt bij het ABN AMRO-toernooi vervangen door Matthew Ebden. De Australiër is terug te vinden op de 45e plaats op de wereldranglijst.

Berdych ontvangt wildcard

Zverev is niet de eerste topspeler die zich terugtrekt voor het ABN AMRO-toernooi. Grigor Dimitrov deed dat al eerder wegens een schouderblessure en zijn plek wordt ingenomen door Martin Klizan, de winnaar van 2016.

Tomas Berdych ontving dinsdag een wildcard voor het ABN AMRO-toernooi. De Tsjech, die is afgezakt naar de 79e plaats op de wereldranglijst, maakt alweer voor de twaalfde keer zijn opwachting in Ahoy.

Berdych was in het verleden zeer succesvol op het ABN AMRO-toernooi. Hij won het evenement in 2014 en verloor een jaar later in de finale.

"Tomas is er afgelopen seizoen met rugproblemen een tijd uit geweest, maar hij bewees bij zijn terugkeer direct zijn klasse. In Doha bereikte hij de finale en ook in Australië haalde hij makkelijk de vierde ronde. Het is mooi om een oud-winnaar terug te zien in Rotterdam", aldus Krajicek.

Het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament wordt gehouden van 9 tot en met 17 februari. De winnaar van vorig jaar, Roger Federer, is er dit jaar niet bij. De Zwitser geeft de voorkeur aan een rustperiode.