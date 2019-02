Simona Halep heeft Thierry Van Cleemput aangesteld als haar coach. De Belg volgt de Australiër Darren Cahill op, die in november besloot te stoppen.

Van Cleemput was sinds 2014 de coach van zijn landgenoot David Goffin, maar die samenwerking kwam na de Australian Open van vorige maand ten einde. Hij zal Halep volgende week bij het WTA-toernooi van Doha in Qatar voor het eerst bijstaan.

Door het vrij plotselinge vertrek van Cahill, die er in november na een samenwerking van drie jaar voor koos om meer tijd aan zijn gezin te besteden, begon de 27-jarige Halep zonder coach aan het nieuwe seizoen.

De Roemeense presteert vooralsnog teleurstellend in 2019, al komt dat ook doordat ze net is hersteld van een hernia in haar rug. Door die kwetsuur moest ze onder meer in oktober de prestigieuze WTA Finals in Singapore laten schieten.

Halep van nummer één naar nummer drie

Bij haar rentree in Sydney begin januari werd Halep direct in de eerste ronde uitgeschakeld door de Australische Ashleigh Barty. Een week later op de Australian Open strandde de Roemeense in de achtste finales na een nederlaag tegen Serena Williams, waardoor ze de eerste positie een verloor aan de latere winnares Naomi Osaka.

Halep bezet momenteel de derde plek op de WTA-ranking, achter de Tsjechische nummer twee Petra Kvitová. Ze komt komend weekend namens Roemenië in actie in het Fed Cup-duel met Tsjechië in Ostrava en vertrekt daarna naar het Qatarese Doha.

Een week later komt Halep, die in 2018 Roland Garros op haar naam schreef en dat jaar ook tot de finale van de Australian Open reikte, in Dubai in actie. Dit geldt ook voor onder anderen Kiki Bertens en wereldranglijstaanvoerder Osaka.