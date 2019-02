Het Nederlandse Davis Cup-team treft in de finaleronde van de Davis Cup in Madrid twee op papier sterkere teams in de groepsfase. De ploeg van captain Paul Haarhuis zit op basis van de ranking in de derde en laatste pot.

De loting voor het finaletoernooi wordt op 14 februari verricht. De Davis Cup wordt dit jaar voor het eerst volgens een geheel nieuwe opzet gespeeld.

Oranje was afgelopen weekend in de kwalificatieronde met 1-3 te sterk voor Tsjechië en plaatste zich daarmee voor het finaletoernooi, waarin de sterkste achttien landen in november om de eindzege strijden.

Er worden zes groepen met drie landen gevormd bij de finaleronde in Madrid. De groepswinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales. Elke wedstrijd in het finaletoernooi bevat twee enkelspelen en een dubbelspel.

De nieuwe opzet van de Davis Cup is bedacht door het bedrijf Kosmos, waar FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué aan het hoofd staat.