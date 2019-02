Kiki Bertens is niet ver meer verwijderd van de top zes van de wereldranglijst. De Nederlandse nummer acht van de wereld pakte veel punten door zondag het WTA-toernooi van Sint-Petersburg te winnen.

De 27-jarige Bertens steeg vorige week naar de achtste positie op de ranking en staat daar nu nog steeds, maar het verschil met nummer zeven Elina Svitolina en nummer zes Angelique Kerber is door haar sterke prestaties in Sint-Petersburg wel een stuk kleiner geworden.

Svitolina heeft nog maar 95 punten meer dan Bertens (4.940 om 4.845), terwijl de Duitse Kerber 120 punten koestert op de kopvrouw van het Nederlandse tennis. Bertens heeft daarentegen een riante voorsprong op nummer negen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, die 1.280 punten minder heeft.

De Westlandse bereikte deze week de finale in Sint-Petersburg door Sabalenka in de halve eindstrijd te verslaan. Eerder was Bertens, die vorig jaar rond deze tijd de 28e positie op de wereldranglijst bezette, al te sterk voor de Belgische Ysaline Bonaventure en de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. In de finale won ze in twee sets van de Kroatische Donna Vekic.

Bertens tweede Nederlandse in top acht WTA-ranking

Voor Bertens was het haar achtste WTA-titel en haar eerste in Sint-Petersburg. Ze zegevierde eerder in haar loopbaan al in Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017), Gstaad (2017), Charleston (2018), Cincinnati (2018) en Seoul (2018).

Bertens is pas de tweede Nederlandse tennisster ooit die in de top acht van de WTA-ranking staat. Betty Stöve was in 1977 zelfs de nummer vijf. Brenda Schultz-McCarthy haalde in haar loopbaan ook de top tien, maar kwam nooit verder dan de negende positie (1996).

Arantxa Rus daalde op de maandag verschenen WTA-ranking een plekje en bezet nu de 129e positie. De wereldranglijst wordt sinds vorige week aangevoerd door Australian Open-winnares Naomi Osaka.