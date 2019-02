Kiki Bertens is heel blij met de manier waarop ze zondag de achtste WTA-titel uit haar loopbaan veroverde. De Westlandse is trots op haar spel van deze week in Sint-Petersburg en haar getoonde veerkracht in de finale tegen Donna Vekic.

"Het geeft een geweldig gevoel om deze beker in mijn handen te houden", zei een tevreden Bertens na haar gewonnen finale (7-6 (2) en 6-4). "Het was echt een zware week. Elk toernooi heeft zijn eigen uitdagingen, maar ik denk dat ik de hele week goed heb gespeeld."

De 27-jarige Bertens, die op haar weg naar de finale in het Russische Sint-Petersburg afrekende met Ysaline Bonaventure, Anastasia Pavlyuchenkova en Aryna Sabalenka, kende geen sterk begin van haar partij tegen Vekic, de mondiale nummer dertig.

De 22-jarige Kroatische profiteerde van de vele fouten bij Bertens en liep snel uit naar een 5-2-voorsprong, maar de Nederlandse vocht zich helemaal terug in de wedstrijd. Ze kwam terug tot 5-5 en won de eerste set uiteindelijk met 7-6.

Bertens trots op veerkracht tegen Vekic

"Ik kende geen goede start, maar gelukkig was ik nog in staat om terug te komen. Daar ben ik heel erg trots op", zei Bertens, die in het tweede bedrijf aan twee breaks genoeg had om de wedstrijd naar zich toe te trekken. "Mijn coach (Raemon Sluiter, red.) zei dat ik goed aan het spelen was, maar dat ik vertrouwen moest houden in mijn slagen. Dat heb ik gedaan."

"Het voelt geweldig om al zo vroeg in het jaar een WTA-titel te veroveren", vervolgde de kopvrouw van het Nederlandse tennis. "Er was een periode dat ik helemaal geen plezier meer beleefde aan tennis en overwoog te stoppen, maar dat is mede door mijn prestaties in 2018 helemaal anders. Ik voel me heel gelukkig."

Het was de eerste keer dat Bertens het toernooi in Sint-Petersburg op haar naam schreef. De huidige nummer acht van de wereld zegevierde eerder in Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017), Gstaad (2017), Charleston (2018), Cincinnati (2018) en Seoul (2018).