Kiki Bertens heeft zondag in Sint-Petersburg de achtste WTA-titel uit haar loopbaan veroverd. De Wateringse was in de eindstrijd met 7-6 (2) en 6-4 te sterk voor de Kroatische Donna Vekic.

De 27-jarige Bertens won eerder de WTA-toernooien van Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017), Gstaad (2018), Charleston (2018), Cincinnati (2018) en Seoul (2018).

Door haar toernooizege mag Bertens 470 punten voor de wereldranglijst en zo'n 123.000 euro aan prijzengeld bijschrijven. Het was voor de als tweede geplaatste Nederlandse haar eerste finale van het jaar.

Bertens blijft maandag de nummer acht op de wereldranglijst, maar nadert nummer zeven Elina Svitolina tot 95 punten en nummer zes Angelique Kerber tot 120 punten. De Nederlandse heeft in tegenstelling tot Svitolina en Kerber de komende weken nauwelijks punten te verdedigen.

Komende week komt Bertens niet in actie bij de Fed Cup-ontmoeting van Nederland tegen Canada. Ze wil zich voorbereiden op het WTA-toernooi van Doha in de week erna.

Bertens werkt 2-5-achterstand weg in eerste set

Vekic, de mondiale nummer dertig, had in het begin van de partij duidelijk de overhand in het duel. Bertens maakte veel fouten en de Kroatische haalde net als in haar eerdere partijen deze week een hoog niveau.

De 22-jarige Vekic ging twee keer door de service van Bertens en mocht bij 5-2 voor de set serveren. Vanaf dat moment bleek de Zuid-Hollandse over veel veerkracht te beschikken.

Bertens won vier games op rij waarin ze slechts één punt verloor. In de tiebreak bleef ze de betere en pakte ze de eerste set met 7-2.

Vekic knokt zich terug in tweede set

De nummer acht van de wereld begon goed aan het tweede bedrijf en nam in de derde game een break voorsprong. Ze leek op weg naar de toernooizege, maar Vekic knokte zich terug en won de volgende drie games.

Bij 4-3 werd Bertens moed ingesproken door coach Raemon Sluiter en die peptalk bleek te helpen. Twee games later forceerde ze opnieuw een break, waarna ze mocht serveren voor de wedstrijd.

In die tiende game kwam ze met 40-0 voor, maar verspeelde ze drie matchpoints. Op haar vierde wedstrijdpunt sloeg ze na één uur en 45 minuten wel toe.