Robin Haase is opgelucht dat hij zaterdag ondanks zijn chaotische voorbereiding namens Nederland het beslissende punt kon binnenhalen in de Davis Cup-kwalificatie tegen Tsjechië in Ostrava.

De nummer 54 van de wereld won eerst zijn dubbelpartij met Jean-Julien Rojer in drie sets en had vervolgens slechts een half uur om zich voor te bereiden op zijn wedstrijd tegen de pas zeventienjarige Jiri Lehecka.

"Ik had exact dertig minuten. Binnen twee minuten zat ik aan een bord met rijst en kip en pasta, een shake en een banaan. Vrij snel hoorde ik toen dat ik niet tegen Jirí Veselý moest spelen, maar tegen een jeugdspeler", beschrijft Haase de chaos op Tennis.nl.

"Toen hebben we op internet gekeken wat we van Lehecka konden vinden. Dat was weinig en toen heeft Paul Haarhuis contact gehad met enkele Nederlandse jeugdspelers voor wat informatie. Ik kon nog snel even douchen en vervolgens had ik nog vijf minuten voor een verkorte warming-up."

Door de nieuwe Davis Cup-opzet zit er slechts een half uur tussen de dubbel- en enkelpartij op zaterdag. De hervormingen houden tevens in dat de winnaars van de kwalificatiefase zich plaatsen voor de finaleronde.

Robin Haase in extase nadat hij het beslissende punt heeft binnengehaald voor Nederland. (Foto: ANP)

'Ik heb het perfect gedaan'

De 31-jarige Haase vindt dat hij gezien de omstandigheden goed voor de dag kwam tegen de jonge Lehecka, die de nummer elf van de wereld is bij de junioren.

"Ik voelde geen extra druk, want in de Davis Cup kan alles gebeuren. Ik wist dat hij hard serveerde, maar ik begon gelukkig echt goed. In de tweede set was ik wel een beetje vermoeid, maar ging hij ook echt voor zijn slagen", aldus de Hagenaar.

"In het begin van de derde set had ik een beetje geluk en op 1-1 voelde ik dat ik de wedstrijd ging pakken. Ik pushte mezelf wat extra, waardoor ik de vermoeidheid niet meer voelde. Ik heb het daarna perfect gedaan, want hij heeft geen kans meer gekregen."

Ook de partij tegen Lehecka duurde drie sets. Nederland neemt samen met zeventien andere landen deel aan de finaleronde van de Davis Cup, die in november in Madrid op het programma staat.