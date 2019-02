Kiki Bertens heeft er alle vertrouwen in dat ze zondag goed voor de dag komt in de finale van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De nummer acht van de wereld is te spreken over de manier waarop ze de eindstrijd zaterdag bereikte.

Bertens had het in de halve finale niet makkelijk tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, maar won wel zonder setverlies: 7-6 (5) en 6-2. Zondag staat ze tegenover Donna Vekic uit Kroatië.

"Het doel voor de komende weken en toernooien was om iets agressiever te spelen. Dat werkt blijkbaar echt, want ik merk dat ik iets aanvallender speel. Daar gaan we mee door", aldus een tevreden Bertens bij FOX Sports.

"Tegen Donna wordt het een moeilijke wedstrijd. Ik heb in Brisbane tegen haar gespeeld en toen ook matchpoints gehad, maar alsnog verloren. Hopelijk wordt het een mooi gevecht. Ik ben klaar voor de finale."

In Brisbane stond Bertens begin dit jaar in de tweede ronde tegenover Vekic, de nummer dertig van de WTA-ranking. Het werd toen 6-7 (5), 6-1 en 5-7 in het nadeel van de Wateringse.

'Heb het erg goed gedaan'

Bertens put vertrouwen uit haar spel tegen Sabalenka tijdens de halvefinalepartij in Sint-Petersburg. "Ik ben echt superblij om hier de finale te spelen. Het was een heel moeilijk wedstrijd. Sabalenka speelde heel erg aanvallend, dus het was zoeken naar het ritme. Ik heb het erg goed gedaan", zegt ze.

"Ik begon erg goed en brak haar gelijk, maar ze brak me weer terug. Daarna ging het de hele tijd 'op service' en in de tiebreak was ik de betere, maar had ik ook een paar keer geluk. Het bleef spannend tot het einde."

Bertens verdient op het toernooi in Sint-Petersburg veel punten voor de wereldranglijst, want ze werd er vorig jaar direct uitgeschakeld. Bij winst van de finale zal ze desondanks de mondiale nummer acht blijven.