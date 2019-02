Robin Haase heeft Nederland zaterdag een plek in de finaleronde van de Davis Cup bezorgd. De nummer 54 van de wereld knokte zich in Ostrava langs de Tsjechische junior Jiri Lehecka en haalde daarmee het beslissende punt binnen: 3-1.

Haase had drie sets nodig om zich te ontdoen van zijn zeventienjarige opponent, die de nummer elf van de wereld bij de junioren is en niet terug te vinden is op de wereldranglijst. Het werd 6-4, 2-6 en 6-3.

Eerder op de dag hadden Haase en Jean-Julien Rojer de stand al op 2-1 gebracht door in het dubbelspel af te rekenen met Lukás Rosol en Jirí Veselý: 7-6 (5), 3-6 en 7-6 (7).

Vrijdag begon debutant Tallon Griekspoor nog met een nederlaag in drie sets tegen Vesely aan de Davis Cup-ontmoeting. Haase rekende vervolgens eenvoudig af met Rosol.

De Davis Cup heeft dit jaar een volledig nieuwe opzet met alleen een kwalificatie- en finaleronde. De formatie van captain Paul Haarhuis is nu dus zeker van deelname aan die finaleronde, die in november in Madrid op het programma staat. Er doen achttien landen mee.

De jonge Tsjech Jiri Lehecka. (Foto: ANP)

Sterk begin Haase tegen Lehecka

Met al een dubbelpartij achter de rug begon de 31-jarige Haase voortvarend tegen de onervaren Lehecka. Hij hield zijn servicegames relatief eenvoudig en brak de Tsjech in de derde game.

Vanaf de tweede set ging het echter een stuk minder voorspoedig. In een aantal gelijkopgaande games leverde Haase twee keer zijn opslag in, wat tot een 6-2-verlies leidde. Ook in set drie gaf Lehecka de Nederlander uitstekend partij, wat opnieuw tot lange games leidde. In de slotfase trok Haase de wedstrijd toch naar zich toe.

Eerder op de dag ging ook de dubbelpartij gelijk op. In de derde set verspeelden Haase en Rojer aanvankelijk twee matchpoints, maar in de lange tiebreak (9-7) sloegen de Nederlanders alsnog toe. Het bleek de opmaat naar een zege op Tsjechië.

Robin Haase en Jean-Julien Rojer tijdens hun gewonnen dubbelpartij. (Foto: ANP)