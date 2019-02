Kiki Bertens heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De nummer acht van de wereld was in de halve eindstrijd met 7-6 (5) en 6-2 te sterk van Aryna Sabalenka.

De 27-jarige Bertens neemt het in de finale op tegen de Kroatische Donna Vekic. Zij was in de andere halve finale te sterk voor de Russische Vera Zvonareva.

Het is de tiende keer in haar carrière dat Bertens de finale van een WTA-toernooi weet te halen. Van de voorgaande negen finales wist de Westlandse er zeven te winnen. In september 2018 boekte ze in Seoel haar tot nu toe laatste toernooizege.

Bertens verdient op het toernooi in Sint-Petersburg veel punten voor de wereldranglijst, want ze werd er vorig jaar direct uitgeschakeld. Bij winst van de finale zal ze desondanks de mondiale nummer acht blijven.

Overzicht finales WTA-toernooien Kiki Bertens April 2012 in Fez tegen Laura Pous Tió, winst

Mei 2016 in Neurenberg tegen Mariana Duque, winst

Juli 2016 in Gstaad tegen Viktorija Golubic, verlies

Mei 2017 in Neurenberg tegen Barbora Krejcikova, winst

Juli 2017 in Gstaad tegen Anett Kontaveit, winst

April 2018 in Charleston tegen Julia Görges, winst

Mei 2018 in Madrid tegen Petra Kvitová, verlies

Augustus 2018 in Cincinnati tegen Simona Halep, winst

September 2018 in Seoel tegen Alja Tomljanovic, winst

Februari 2019 in Sint-Petersburg tegen Donna Vekic

Bertens pakt eerste set in tiebreak

Bertens begon voortvarend en brak in de eerste game direct de service van Sabalenka. De Wit-Russische nummer tien van de wereld wist die achterstand in de vierde game te repareren: 2-2.

Daarna kregen beide speelsters nog enkele breakkansen, maar de set draaide uit op een tiebreak. Na een 3-1-achterstand maakte Bertens daarin vijf punten op rij. Ze liet vervolgens op eigen service twee setpunten onbenut, maar haalde op de opslag van Sabalenka met een knappe passeerslag de winst in de eerste set binnen.

Bertens serveerde vooral beter dan de twintigjarige Sabalenka (negen aces tegenover twee), maar sloeg ook meer dubbele fouten (zes om drie).

In de tweede set pakte Bertens direct twee breaks en kwam ze op een 4-0-voorsprong. Sabalenka brak nog wel eenmaal terug, maar de zege voor de pupil van coach Raemon Sluiter kwam niet meer in gevaar.