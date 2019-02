Het Nederlandse Davis Cup-team staat na de eerste dag van de kwalificatieronde op 1-1 tegen Tsjechië. Robin Haase versloeg vrijdag Lukas Rosol, terwijl debutant Tallon Griekspoor niet opgewassen was tegen Jiri Vesely.

Haase had in de Ostravar Arena in Ostrava weinig moeite met Rosol. Het werd 6-2 en 6-4 in het voordeel van de Hagenaar.

De 33-jarige Rosol stond in 2014 op de 26e plaats van de wereldranglijst, maar is inmiddels afgezakt naar de 140e plek. De slordige spelende Tsjech (24 onnodige fouten, tegenover maar 12 voor Haase) kon het de Nederlandse kopman nooit echt lastig maken.

Haase, de mondiale nummer 54, verloor maar negen punten in zijn opslaggames, stond geen enkel breakpunt toe en brak Rosol zelf drie keer. Na een uur en zeven minuten was de partij voorbij.

Vroege breaks worden Griekspoor fataal

Griekspoor verloor eerder op vrijdag zijn eerste Davis Cup-partij ooit met 5-7, 6-4 en 6-4 van Vesely. De Noord-Hollander kreeg van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven zijn broer Scott Griekspoor en Thiemo de Bakker, die niet eens geselecteerd werd voor de ontmoeting met de Tsjechen.

De 22-jarige Griekspoor begon sterk aan het duel en plaatste een vroege break. De drie jaar oudere Tsjech maakte die achterstand bij 4-3 ongedaan, maar de Haarlemmer ging bij 6-5 opnieuw door de opslag van zijn tegenstander en pakte de eerste set: 7-5.

Vroege breaks in de tweede en derde set werden de mondiale nummer 211 uiteindelijk toch fataal. Vesely begon beter te spelen en Griekspoor kreeg weinig kansen meer op de opslag van de Tsjech. Na twee uur en twintig minuten mocht Vesely juichen.

Zaterdag volgen het dubbelspel (Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer tegen Vesely en Adam Pavlasek) en nog twee partijen in het enkelspel.

De Davis Cup heeft dit jaar een volledig nieuwe opzet met in de Wereldgroep alleen een kwalificatie- en finaleronde. De winnaar van het duel tussen Nederland en Tsjechië plaatst zich voor de finaleronde, die in november gehouden wordt in Madrid.