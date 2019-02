Kiki Bertens heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De Wateringse was in de Russische stad in drie sets te sterk voor thuisspeelster Anastasia Pavlyuchenkova: 6-2, 3-6 en 6-0.

Bertens revancheerde zich door de zege voor haar nederlaag tegen Pavlyuchenkova vorige maand in de tweede ronde van de Australian Open. Toen verloor ze verrassend in drie sets van de mondiale nummer 32.

De 27-jarige Bertens speelt zaterdag in de halve finales tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die eerder op de dag in twee sets te sterk was voor de Russische Ekaterina Alexandrova.

Bertens is bij het indoortoernooi van Sint-Petersburg de hoogst geplaatste speelster in het schema na de uitschakeling van Petra Kvitová. De als eerste geplaatste Tsjechische ging vrijdag met 6-4 en 6-1 onderuit tegen de Kroatische Donna Vekic.

Bertens herpakt zich in derde set

Tegen Pavlyuchenkova pakte de als tweede geplaatste Bertens de openingsset met 6-2 door twee breaks. De partij kantelde in de tweede set, toen de Nederlandse meer fouten ging maken en twee breaks moest toestaan: 6-3.

In de derde set herpakte Bertens zich. De mondiale nummer acht vond haar niveau van de eerste set weer terug en stond geen game meer af: 6-0. De partij duurde anderhalf uur.