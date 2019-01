Arantxa Rus is er maandag niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi in Hua Hin te bereiken. De Zuid-Hollandse was in Thailand kansloos tegen Dayana Yastremska.

De 28-jarige Rus had vrijwel niets in te brengen tegen de tien jaar jongere Oekraïense, die slechts 54 minuten nodig had om de Nederlandse te verslaan: 6-0 en 6-3.

Rus plaatste zich voor het hoofdtoernooi in Hua Hin door twee partijen in de kwalificaties te overleven. Ze was achtereenvolgens te sterk voor de Thaise Nudnida Luangnam en Shuo Liang uit Taiwan.

Yastremska reikte op de Australian Open nog knap tot de derde ronde, waarin Serena Williams te sterk was. Rus strandde in Melbourne in het kwalificatietoernooi.

Yastremska, die in haar nog prille loopbaan al één WTA-titel won, bezet de 47e positie op de wereldranglijst. Rus staat op de maandag verschenen WTA-ranking op de 128e plek.