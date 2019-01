Kiki Bertens is ondanks haar vroege uitschakeling op de Australian Open een plek gestegen op de wereldranglijst. De Westlandse bezet op de maandag verschenen WTA-ranking de achtste positie, de hoogste notering uit haar loopbaan.

De 27-jarige Bertens wilde op de Australian Open voor de titel gaan, maar ze werd een kleine twee weken geleden verrassend in de tweede ronde uitgeschakeld door de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Daarmee deed ze het minder goed dan vorig jaar, toen ze tot de derde ronde reikte.

Desondanks stijgt Bertens een plekje op de ranking en dat heeft ze vooral te danken aan de uitschakeling van Caroline Wozniacki in de derde ronde. De Deense, vorig jaar nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Bertens, schreef de Australian Open vorig jaar op haar naam en verloor daardoor veel punten.

Bertens, die vorig jaar rond deze tijd nog de 28e positie bezette, is pas de tweede Nederlandse ooit die in de top acht van de WTA-ranking staat. Betty Stöve was in 1977 zelfs de nummer vijf. Brenda Schultz-McCarthy haalde in haar loopbaan ook de top tien, maar kwam nooit verder dan de negende positie (1996).

Deze week doet Bertens mee aan het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De kopvrouw van het Nederlandse tennis kan in Rusland veel punten pakken voor de WTA-ranking, want vorig jaar strandde ze al in de eerste ronde nadat ze moest opgeven wegens ziekte.

Australian Open-winnares Osaka nieuwe nummer één

Arantxa Rus is na Bertens de hoogst geklasseerde Nederlandse op de WTA-ranking. De 28-jarige Zuid-Hollandse zakte zes plekken naar de 128e positie. Richèl Hogenkamp is de nummer 150 van de wereld.

Naomi Osaka is zoals bekend de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst. De pas 21-jarige Japanse won zaterdag de finale van de Australian Open door Petra Kvitová te verslaan en dat was genoeg om de nummer één-positie over te nemen van Simona Halep. De Roemeense strandde in Melbourne al in de achtste finales.

Het kwam zowel bij de mannen als de vrouwen nooit eerder voor dat een speler uit Azië zich de nummer één van de wereld mag noemen. Osaka, die in september ook al de US Open won, staat op de WTA-ranking op een ruime voorsprong van Kvitová en Halep.