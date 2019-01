Novak Djokovic was zondag emotioneel nadat hij met zijn zevende eindzege op de Australian Open recordhouder was geworden. De Serviër was in de finale veel te sterk voor Rafael Nadal: 6-3, 6-2 en 6-3.

"Exact twaalf maanden geleden onderging ik een operatie na een zware blessure", zei Djokovic met tranen in de ogen over de elleboogkwetsuur die hem bijna een jaar hinderde.

"Daarom is het geweldig om nu voor de zevende keer de Australian Open te winnen en mijn derde Grand Slam-titel op rij te pakken, ik ben sprakeloos."

Djokovic won het toernooi eerder in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 en overtreft met zijn zevende zege in Melbourne Roger Federer, die het toernooi zes keer op zijn naam schreef. De 31-jarige Serviër heeft in totaal vijftien Grand Slams gewonnen en moet op de eeuwige ranglijst alleen Federer (20) en Nadal (17) boven zich dulden.

De winnaar had mooie woorden voor verliezend finalist Nadal, die tot aan de finale geen set verloor, maar zondag nauwelijks iets had in te brengen.

"Je hebt de laatste twee weken geweldig gepresteerd. Sinds september heb je door een blessure niet kunnen spelen en je laat met deze finaleplek aan mij en je jongere collega's zien wat de definitie van vechtlust is."

Eindzege Australian Open in Open Era 1. Novak Djokovic (Ser) 7

2. Roger Federer (Zwi) 6

3. André Agassi (VS) 4

4. Mats Wilander (Zwe) 3

Nadal kijkt terug op geweldige weken

Nadal was het met zijn opponent eens. "Dit zijn twee geweldige weken geweest. Vandaag was helaas niet mijn beste dag, maar ik ben erg blij dat ik hier na een zwaar half jaar weer sta. Dat is erg belangrijk voor me", zei de 32-jarige Spanjaard.

"Ik wil Djokovic feliciteren, hij heeft erg goed gespeeld", aldus Nadal. "Dit toernooi is ook een inspiratie voor mij, voor wat nog komen gaat. Ik blijf hard werken om een nog betere speler te worden. Ik wil hier in de toekomst terugkomen en een betere kans maken op de winst."

Zowel Nadal als Djokovic noemde de Australian Open in het dankwoord "het beste toernooi van het jaar".

"Dit evenement wordt elk jaar weer beter, een compliment aan de organisatie", zei de winnaar. "Vanaf dag één zat het vol met publiek en de hele maand januari is er in Australië een mooie vibe rondom de sport. Ik kijk er nu al naar uit om hier volgend jaar terug te keren."