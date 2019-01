Novak Djokovic heeft zondag voor de zevende keer de Australian Open gewonnen. De 31-jarige Serviër was in de finale veel te sterk voor Rafael Nadal. Hij won de eenzijdige eindstrijd na ruim twee uur in drie sets: 6-3, 6-2 en 6-3.

Djokovic pakte daarmee de vijftiende Grand Slam-titel uit zijn loopbaan. Met zeven titels in Melbourne gaat hij Roger Federer (6) voorbij en is hij bij de mannen nu alleen recordhouder.

De Serviër won vorig jaar ook Wimbledon en de US Open, waardoor hij nu bij drie van de vier Grand Slam-toernooien titelhouder is.

Door zijn zege verstevigt Djokovic ook zijn nummer één-positie op de wereldranglijst. Vorig jaar ging de Serviër al in de kwartfinales onderuit, waardoor hij er nu ruim duizend punten bij krijgt. De 32-jarige Nadal blijft de nummer twee op ruime achterstand.

Het was de eerste keer dat Nadal er niet in slaagde een set te winnen in een Grand Slam-finale. Bij de vorige ontmoeting tussen Nadal en Djokovic in de finale van de Australian Open in 2012 had Djokovic er nog vijf lange sets voor nodig om zijn rivaal te verslaan.

Djokovic domineert vanaf eerste game

De eerste twee games bleken een voorbode voor de rest van de partij. Djokovic won eenvoudig zijn servicegame, maar Nadal had veel moeite in de rally's en moest direct een break toestaan.

Die voorsprong gaf Djokovic niet meer uit handen, waardoor hij Nadal zijn eerste setverlies van dit toernooi bezorgde. De Serviër domineerde vanaf de baseline en gaf Nadal geen kans tijdens zijn opslagbeurten. In de openingsset verloor Djokovic slechts één punt tijdens zijn servicegames.

Ook in het vervolg van de partij kon Nadal zijn tegenstander nauwelijks pijn doen. De Spanjaard kon bijblijven tot 2-2 in de tweede set, maar leverde toen twee servicegames achter elkaar in, waardoor Djokovic de set pakte met 6-2.

Na opnieuw een break voor de Serviër had Nadal een kleine opleving en kreeg hij zijn eerste breakpunt, maar daar bleef het bij voor de Mallorcaan. Djokovic behield zijn hoge niveau en benutte na twee uur en zes minuten spelen zijn tweede wedstrijdpunt.

Door zijn zege komt Djokovic op vijftien Grand Slam-titels. Daarmee is de mondiale nummer één Pete Sampras voorbij en komt hij dichter in de buurt van Rafael Nadal (zeventien) en Roger Federer (twintig).