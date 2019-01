Naomi Osaka is trots en opgelucht dat ze er zaterdag in slaagde voor het eerst in haar loopbaan de Australian Open te winnen. De pas 21-jarige Japanse had vooral lovende woorden over voor Petra Kvitová, die ze in drie sets versloeg (7-6, 5-7 en 6-4).

"Ik had het fijner gevonden als dit niet onze eerste ontmoeting was geweest", zei Osaka vlak na haar zege in de Rod Laver Arena tegen haar Tsjechische opponente. "Je bent geweldig en ik ben vereerd dat ik tegen jou heb mogen spelen in een Grand Slam-finale."

Osaka won de eerste set nipt met 7-6 en kreeg in het tweede bedrijf liefst drie matchpoints op de service van Kvitová, maar de Tsjechische knokte zich terug en dwong zelfs een derde set af. Osaka liep vervolgens in tranen naar de kleedkamer, waar ze zichzelf een peptalk gaf.

"Ik zei tegen mezelf dat ik tegen een van de beste spelers ter wereld aan het spelen was en ik drie matchpoints kreeg op háár service. Ik was dus eigenlijk goed bezig", vertelde de Japanse, die in het derde bedrijf veerkracht toonde en de wedstrijd alsnog naar zich toetrok.

'Het was inspirerend om tegen haar te spelen'

Osaka vindt het vooral bijzonder dat Kvitová nu al op de top van haar kunnen presteert, ruim twee jaar nadat ze in haar huis in Tsjechië door een inbreker was aangevallen met een mes. De tweevoudig Wimbledon-winnares raakte daarbij gewond aan haar linkerhand, haar tennishand, en moest direct geopereerd worden.

"Ik weet niet wat ik had gedaan in haar situatie en of ik al zo snel weer op de baan zou hebben gestaan", erkende Osaka, die zich door haar overwinning de nummer één van de wereld mag noemen. "Het was heel inspirerend om tegenover haar te staan."

Voor Osaka was het al haar tweede Grand Slam-overwinning nadat ze begin september de US Open op haar naam schreef. Het is de eerste keer in de historie dat een Aziatische tennisser de wereldranglijst aanvoert (mannen en vrouwen).

Kvitová blij dat ze überhaupt finale haalde in Melbourne

Kvitová stond na haar nederlaag in de finale geëmotioneerd het publiek te woord. De huidige nummer zes van de wereld was vooral trots dat ze voor het eerst sinds 2014 weer eens de finale van een Grand Slam-toernooi wist te bereiken.

"Het is heel gek, ik kan amper geloven dat ik daadwerkelijk in de finale van een Grand Slam stond", zei Kvitová met tranen in haar ogen. "Het was een geweldige finale en Naomi heeft het gewoon heel goed gedaan."

"Ik moet mijn team bedanken dat ze altijd in me zijn blijven geloven. Zeker op het moment dat nog onduidelijk was of ik ooit nog een racket vast zou kunnen houden. Het was allemaal niet altijd even makkelijk."

Kvitová kan terugkijken op een sterke Australian Open, want tot de finale verloor ze geen enkele set in Melbourne. Het was de eerste keer sinds oktober 2016 dat ze een finale van een toernooi op WTA-niveau verloor.