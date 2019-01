Naomi Osaka heeft zaterdag voor het eerst in haar loopbaan de Australian Open gewonnen. De Japanse was na een zenuwslopende finale in drie sets te sterk voor Petra Kvitová en stijgt daardoor naar de eerste plek op de wereldranglijst.

De pas 21-jarige Osaka had 2 uur en 27 minuten nodig om de zeven jaar oudere Kvitová te verslaan. De Tsjechische sloeg in de tweede set drie matchpoints weg, maar dat bleek uitstel van executie in de Rod Laver Arena: 7-6 (2), 5-7 en 6-4.

Het is de eerste keer dat Kvitová een Grand Slam-finale verliest, nadat de Tsjechische nummer zes van de wereld in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam schreef. Osaka won in september nog de US Open door Serena Williams in een veelbesproken eindstrijd te verslaan.

Osaka stijgt door de tweede Grand Slam-overwinning uit haar loopbaan naar de eerste plek op de WTA-ranking. Simona Halep begon de Australian Open als aanvoerder van de wereldranglijst, maar de Roemeense werd in de achtste finales uitgeschakeld. Osaka is de jongste wereldlijstaanvoerder sinds Caroline Wozniacki, die in 2011 twintig jaar was toen ze zich aan kop van de WTA-ranking nestelde.

Het is bovendien de eerste keer dat een Aziatische tennisser zich de nummer één van de wereld mag noemen (mannen en vrouwen). Na Li was in de recente geschiedenis het dichtst bij de nummer één-positie, maar de nu 36-jarige Chinese moest tussen februari en augustus 2014 genoegen nemen met de tweede plek op de ranking.

De finale bij de mannen staat zondag op het programma en gaat tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Djokovic won de Australian Open al zes keer, Nadal trok in 2009 voor de eerste en vooralsnog laatste keer aan het langste eind in Melbourne.

Naomi Osaka met haar trofee in de Rod Laver Arena (Foto: Getty Images)

Osaka en Kvitová beginnen sterk aan wedstrijd

Osaka en Kvitová leken goed tegen de spanning bestand in Melbourne, want in de eerste set stonden beide speelsters geen breaks toe. Osaka kreeg in de twaalfde game weliswaar twee setpunten, maar Kvitová wist beide kansen van de Japanse vakkundig weg te werken.

Een tiebreak moest daarom voor de beslissing zorgen in het eerste bedrijf. Daarin was het Osaka die direct een minibreak forceerde. Die voorsprong gaf de Japanse niet meer weg, waardoor ze Kvitová het eerste setverlies van deze Australian Open bezorgde.

Kvitová bleek niet van de wijs en nam in de tweede set het initiatief door direct de eerste servicegame van Osaka te pakken. De Japanse reageerde uitstekend door op 2-0 én 3-2 een break te plaatsen en liep mede door het bij vlagen slordige spel van Kvitová uit naar 5-3.

Osaka zat er helemaal doorheen nadat ze in de tweede set drie matchpoints verspeelde (Foto: ANP)

Verrassende comeback Kvitová aan einde tweede set

Osaka kreeg vervolgens op de service van Kvitová liefst drie matchpoints om de finale in haar voordeel te beslissen, maar de Tsjechische toonde een knap staaltje veerkracht. Ze sloeg tegen alle verwachtingen in alle wedstrijdpunten weg en pakte even later de servicegame van Osaka: 5-5.

De Japanse was duidelijk van slag geraakt door het bizarre verloop van de tweede set. Osaka zag ook de elfde game naar Kvitová gaan en verloor vervolgens haar eigen opslag na een dubbele fout op 0-40, waardoor de Tsjechische de tweede set won en Osaka met tranen in haar ogen naar de kleedkamer ging.

In de beslissende derde set leek Kvitová een groot mentaal voordeel te hebben, maar het was Osaka die op 2-1 na een lange game de eerste break plaatste. Dat gaf de jonge Japanse weer een belangrijke mentale opsteker. Osaka maakte geen fout meer op haar eigen opslag en serveerde de wedstrijd op 5-4 overtuigend uit, waardoor ze zich de nieuwe nummer één van de wereld mag noemen.

De Rod Laver Arena lag er mooi bij in Melbourne (Foto: ANP)