Naomi Osaka heeft in Melbourne de Australian Open gewonnen. De Japanse was in de finale de Tsjechische Petra Kvitova de baas. Ze is bovendien de nummer één van de wereld. Volg alles in ons liveblog.

Finale Australian Open

Kvitová-Osaka

Osaka wint in drie sets

7-6 (2), 5-7 en 6-4

