Novak Djokovic adviseert alle tennisliefhebbers om zondag naar de Australian Open-finale te kijken. De Serviër verwacht, net als zeven jaar geleden, een spetterende wedstrijd tegen Rafael Nadal.

"Ik weet zeker dat het een geweldige finale zal worden, ik denk dat de mensen ervan zullen genieten. Ik zou zeker een kaartje kopen", zei de 31-jarige Djokovic vrijdag na zijn indrukwekkende zege op de Fransman Lucas Pouille in de halve finale in Melbourne: 6-0, 6-2 en 6-2.

Djokovic en Nadal stonden één keer eerder tegenover elkaar in de eindstrijd van het eerste Grand Slam van het jaar. De generatiegenoten speelden in 2012 een van de beroemdste partijen in de recente geschiedenis. Djokovic won in vijf sets na vijf uur en 53 minuten, de langste Grand Slam-finale in de Open Era (sinds 1968).

"Zo'n finale speel je normaal gesproken maar één keer in je leven. Hopelijk is de uitkomst zondag voor mij hetzelfde als in 2012", stelde de nummer één van de wereld, die nipt een positieve balans heeft tegen Nadal (27-25).

"Nadal is historisch gezien mijn grootste rivaal. Sommige van de wedstrijden die we tegen elkaar gespeeld hebben, waren een ommekeer in mijn carrière. Sommige nederlagen zorgden ervoor dat ik mijn spel moest heroverwegen."

Volgens Djokovic hebben de partijen tegen zijn Spaanse rivaal een belangrijk aandeel gehad in zijn progressie naar een absolute topspeler. "Zonder enige twijfel", zei de veertienvoudig Grand Slam-winnaar. "Dit zijn de wedstrijden waar je voor leeft, een Grand Slam-finale tegen je grootste rivaal, die op zijn allerbest speelt. Wat kun je nog meer vragen?"

Djokovic en Nadal bij de prijsuitreiking van de Australian Open-finale van 2012. (Foto: ANP)

'Nadal speelt indrukwekkend goed'

Nadal maakt net als Djokovic grote indruk in Melbourne. De Australian Open-winnaar van 2009 verloor nog geen set. Donderdag liet hij in de halve finale weinig heel van de Griekse revelatie Stéfanos Tsitsipás: 6-2, 6-4 en 6-0.

"Ik zal proberen om het spel te dicteren tegen Nadal, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan", aldus Djokovic.

"Hij heeft tot nu toe indrukwekkend goed gespeeld dit toernooi, hij lijkt beter te spelen dan ooit. Maar ik heb de laatste wedstrijden ook niet slecht gespeeld. Ik denk dat deze finale op het goede moment komt voor ons beiden. Ja, het wordt absoluut interessant."

Djokovic kan de Australian Open voor de zevende keer winnen, na 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden bij de mannen (enkelspel). Hij deelt het record nu nog met de Australiër Roy Emerson en de Zwitser Roger Federer.

De finale tussen Djokovic en Nadal begint zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd.