Naomi Osaka heeft zaterdag voor een fraaie primeur gezorgd door ten koste van Petra Kvitová de Australian Open te winnen. De 21-jarige Japanse zorgde ervoor dat er voor het eerst een Aziatische tennisser bovenaan de wereldranglijst staat.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen kwam het nooit eerder voor dat een speler uit Azië zich in het enkelspel de nummer één van de wereld mocht noemen. Osaka begon de Australian Open op de vierde positie, maar is door haar zege op Kvitová (7-6, 5-7 en 6-4) en de uitschakeling van Simona Halep in de achtste finales de nieuwe wereldranglijstaanvoerder.

"Ik wil vooral de fans en mijn team bedanken, want zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest", zei Osaka in de Rod Laver Arena. "Ik ben heel erg vereerd dat ik deze finale heb mogen spelen."

Na Li was in de recente geschiedenis het dichtst bij de nummer één-positie, maar de nu 36-jarige Chinese moest tussen februari en augustus 2014 genoegen nemen met de tweede plek. Bij de mannen is Kei Nishikori al jaren de hoogst geklasseerde Aziaat. De 29-jarige Japanner reikte op zijn top tot de vierde plek en bezet momenteel de negende positie op de wereldranglijst.

Osaka is niet alleen de eerste Aziatische nummer één van de wereld, maar ook de jongste lijstaanvoerder sinds Caroline Wozniacki in 2011. De Deense was destijds twintig jaar toen ze zichzelf naar de kop van de ranglijst wist te werken.