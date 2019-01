Novak Djokovic heeft zich vrijdag met speels gemak voor de finale van de Australian Open geplaatst. De Serviër was in de halve eindstrijd veel te sterk voor Lucas Pouille.

De 31-jarige Djokovic had slechts één uur en 25 minuten nodig om de zeven jaar jongere Fransman te verslaan. Pouille werd volledig weggespeeld en pakte slechts vier games in de Rod Laver Arena: 6-0, 6-2 en 6-2.

Door de overtuigende overwinning is Djokovic dicht bij zijn zevende titel op de Australian Open. De nummer één van de wereld won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016.

In de finale neemt Djokovic het op tegen Rafael Nadal, die donderdag in zijn halve finale eenvoudig afrekende met de verrassing van het toernooi Stéfanos Tsitsipás. De Griek was in de achtste finales nog te sterk voor titelverdediger Roger Federer.

Het is al de 25e keer dat Djokovic en Nadal in een finale tegenover elkaar staan en dat is een record bij de mannen. Nadal en Federer troffen elkaar 24 keer in een eindstrijd.

De finale tussen Djokovic en eenmalig Australian Open-winnaar Nadal (2009) begint zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd. De huidige nummers één en twee van de wereld bereikten in 2012 ook de finale in Melbourne en toen trok Djokovic na een marathonpartij van liefst vijf uur en 53 minuten aan het langste eind.

Djokovic vrijwel foutloos tegen Pouille

Pouille, die voor het eerst op een Grand Slam-toernooi verder dan de kwartfinales reikte, begon desastreus aan zijn halve finale. De nummer 31 van de wereld verloor direct zijn servicegame en liet zich nog twee keer breken, waardoor Djokovic de eerste set in slechts 24 minuten in zijn voordeel besliste.

Djokovic maakte amper fouten op zijn eerste service - Pouille dwong geen enkele breakkans af - en kende ook in het tweede bedrijf geen problemen. De Serviër won zijn servicegames zonder moeite en had aan twee breaks genoeg om ook de tweede set binnen te slepen.

Het derde bedrijf duurde vier minuten langer dan de eerste set. Djokovic bleef in tegenstelling tot Pouille weinig fouten maken - de Fransman sloeg in de hele wedstrijd 27 onnodige fouten tegenover vijf voor Djokovic - en werkte zich op zeer overtuigende wijze naar de finale.

De nummer één van de wereld maakte in de hele partij bijna twee keer zo veel punten als Pouille (83 om 44).