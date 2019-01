Stefanos Tsitsipás was in zijn halve finale op de Australian Open behoorlijk onder de indruk van het spel van Rafael Nadal. De Griek kwam er tegen de Spanjaard nauwelijks aan te pas.

"Het voelde als een volledig andere dimensie van tennis", stelde Tsitsipás na afloop van zijn partij over het spel van Nadal. "Hij speelt erg agressief vanaf de baseline, waardoor ik niet de kans kreeg om in mijn ritme te komen."

De nummer vijftien van de wereld maakte in zijn halve finale geen moment aanspraak op de overwinning. Hij moest met 2-6, 4-6 en 0-6 zijn meerdere erkennen in Nadal.

"Hij speelt gewoon op een andere manier dan de rest. Hij heeft een talent dat geen enkele andere speler heeft. Ik heb dit nog nooit gezien. Hij zorgt ervoor dat je slecht gaat spelen."

De twintigjarige Tsitsipás had vooral problemen met de service van de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar. Hij kreeg in de hele partij dan ook geen enkel breakpoint.

"Hij is niet de beste serveerder in het circuit, maar hij heeft gemiddeld gezien een goede opslag", analyseerde de Griek. "Het was vervelend dat ik niet eens in de buurt van een break kwam."

Tsitsipás houdt gemengde gevoelens over aan toernooi

Tsitsipás bereikte voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een Grand Slam-toernooi. In de vierde ronde zorgde hij voor een stunt met de uitschakeling van Roger Federer. Hij houdt gemengde gevoelens over aan zijn toernooi.

"Ik voel me erg raar. Ik ben blij met mijn prestaties tijdens dit toernooi, maar tegelijkertijd ben ik teleurgesteld", concludeerde hij. "Het is een erg vreemd gevoel. Het voelt bijna alsof ik het niet beter had kunnen doen."

Nadal zei na de halve finale dat hij verbaasd is over zijn niveau in Melbourne. De Mallorcaan onderging eind vorig jaar een enkeloperatie en speelt bij de Australian Open zijn eerste toernooi sinds begin september (de US Open).

"Het is niet makkelijk om zo goed te spelen als je er vier, vijf maanden uit bent geweest", aldus Nadal, die nog geen set heeft verloren in Australië en 63 servicegames op rij heeft gewonnen. "Ik had dit zelf ook absoluut niet verwacht. Ik speel het hele toernooi al goed, maar vandaag ging het nog weer wat beter."

Nadal speelt in de finale van de Australian Open tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Lucas Pouille. De Serviër en de Fransman treffen elkaar vrijdag.