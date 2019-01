Petra Kvitová bereikte donderdag bij de Australian Open haar eerste Grand Slam-finale sinds Wimbledon 2014. Ze presteerde dit iets meer dan twee jaar nadat ze zware verwondingen opliep aan haar linkerhand door een aanval van een inbreker.

"Ik denk niet dat er veel mensen waren die geloofden dat ik weer tennis van dit niveau zou kunnen spelen", zei een zeer gelukkige Kvitová op de persconferentie na haar zege op de Amerikaanse Danielle Collins in de halve finales (7-6 (2) en 6-0).

"Ik heb ontzettend hard gewerkt om terug te kunnen keren in een Grand Slam-finale. Het is lang geleden, bijna vijf jaar. Dit voelt ontzettend goed, ik ben dolblij. Ook voor de mensen die er voor me waren toen ik hen nodig had."

De 28-jarige Kvitová werd in december 2016 in haar huis in het oosten van Tsjechië door een inbreker aangevallen met een mes.

Ze raakte gewond aan haar linkerhand, haar dominante hand, toen ze zichzelf probeerde te verdedigen. Ze moest direct geopereerd worden. In alle vijf vingers van die hand moesten pezen hersteld worden. Ook twee zenuwen waren beschadigd geraakt.

Collins feliciteert Kvitová na hun halve finale. (Foto: ProShots)

'Laatste twee jaar waren niet makkelijk'

De tweevoudig Wimbledon-winnares (2011 en 2014) maakte na een zes maanden haar rentree op Roland Garros. Ze won sindsdien zeven WTA-titels, maar op Grand Slam-niveau kwam ze niet verder dan een kwartfinaleplaats bij de US Open van 2017.

"Het was de laatste twee jaar mentaal niet makkelijk om steeds om te moeten gaan met vroege nederlagen bij Grand Slams", stelde Kvitová donderdag in Melbourne. "Misschien voelt deze finaleplaats daarom nog wat beter. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik wist twee jaar geleden niet eens of ik wel weer zou kunnen tennissen."

De huidige nummer zes van de wereld, die bij een zege op de Japanse Naomi Osaka in de Australian Open-finale de nieuwe nummer één wordt, vertelde dat haar herstel na het incident mentaal misschien wel zwaarder was dan fysiek.

"Het duurde een tijdje voordat ik weer vertrouwen kreeg in de mensen om me heen, vooral mannen", aldus Kvitová. "Ik vond het daardoor moeilijk om ergens alleen te zijn. Ik moest sterk blijven en niet te veel negatieve gedachtes hebben, maar natuurlijk waren die er wel."

'Lange reis naar deze finaleplek'

De Tsjechische stelde dat de eerste drie maanden na het incident "heel, heel zwaar" waren. "Het waren heel veel oefeningen met en behandelingen aan mijn linkerhand."

"Ik kwam er laatst achter dat mijn dokter in de tweede maand van mijn herstel niet heel blij was met mijn hand, omdat de littekens heel stijf en hard waren. Gelukkig vertelde hij me dat niet in die periode. Het is al met al een heel lange reis geweest naar deze finaleplek."

De eindstrijd van de Australian Open in het vrouwenenkelspel tussen Kvitová en Osaka begint zaterdag om 9.30 uur Nederlandse tijd. De vrouwen hebben het toernooi nog nooit gewonnen.

De Australische actrice Nicole Kidman was fanatiek supporter bij de partij Collins-Kvitová. (Foto: ProShots)