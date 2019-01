Rafael Nadal heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Spanjaard maakte bij de laatste vier hardhandig een einde aan de opmars van Stefanos Tsitsipás.

De 32-jarige Nadal was in drie sets te sterk voor de twaalf jaar jongere Tsitsipás: 6-2, 6-4 en 6-0. Hij won de partij in een uur en drie kwartier.

In de finale neemt Nadal het op tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Lucas Pouille. De nummer één van de wereld en de Fransman staan vrijdag tegenover elkaar.

Het is de vijfde keer in zijn carrière dat Nadal de eindstrijd van de Australian Open haalt. Hij won het toernooi alleen in 2009. In 2012, 2014 en 2017 verloor hij de finale in Melbourne.

De mondiale nummer twee kan in Australië zijn achttiende Grand Slam-titel veroveren. Hij schreef Roland Garros elf keer op zijn naam, won de US Open driemaal en was twee keer de sterkste op Wimbledon.

Nadal pakt eerste set in circa half uur

Tsitsipás zorgde in Melbourne in de vierde ronde voor een stunt met de uitschakeling van titelverdediger Roger Federer. In de kwartfinale rekende de Griek af met Roberto Bautista Agut uit Spanje.

Tegen Nadal had de huidige nummer vijftien van de wereld geen enkel moment uitzicht op een nieuwe stunt. De ervaren Spanjaard begon uitstekend, nam al snel een break voorsprong en trok de eerste set in iets meer dan een half uur naar zich toe.

In het tweede bedrijf bood Tsitsipás wat meer weerstand en kon hij tot en met 4-4 gelijke tred houden. Daarna forceerde Nadal, die in de hele partij maar veertien onnodige fouten maakte, een break en serveerde hij de set probleemloos uit.

Daarmee was het verzet van Tsitsipás volledig gebroken. Hij won in de beslissende set slechts acht punten en moest zich op het eerste matchpoint voor Nadal gewonnen geven.