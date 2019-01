De finale van de Australian Open bij de vrouwen gaat tussen Naomi Osaka en Petra Kvitová. Osaka was bij de laatste vier te sterk voor Karolína Plísková en Kvitová rekende in haar halve eindstrijd af met revelatie Danielle Collins.

De 21-jarige Osaka zette de vijf jaar oudere Plísková in drie sets aan de kant: 6-2, 4-6, 6-4. De partij in de Rod Laver Arena nam bijna twee uur in beslag.

Osaka had tegen Plísková al snel een break te pakken en trok de eerste set eenvoudig naar zich toe. In het tweede bedrijf werkte de Tsjechische een vroege break achterstand weg en brak ze in de tiende game opnieuw, waardoor er een beslissende set aan te pas moest komen.

Daarin leverde Plísková in de derde game haar service in. Osaka hield die break voorsprong vast en besliste de partij op haar eerste matchpoint.

Het wordt de tweede Grand Slam-finale op rij voor Osaka. Vorig jaar was de nummer vier van de wereld de sterkste op de US Open, waar ze Serena Williams klopte in de eindstrijd.

Plísková schakelde in de kwartfinales nog Serena Williams uit. In een bizarre partij overleefde de mondiale nummer acht vier matchpoints.

Kvitová verslaat Collins in twee sets

Eerder op donderdag versloeg de 28-jarige Kvitová de drie jaar jongere Collins in twee sets: 7-6 (2) en 6-0. De wedstrijd duurde iets meer dan anderhalf uur.

Collins kon alleen in de eerste set partij bieden aan het spel van Kvitová. De nummer 35 van de wereld nam op 2-2 een break voorsprong, maar haar opponente repareerde die achterstand direct. In de tiebreak was de mondiale nummer zes veel sterker.

In het tweede bedrijf, dat slechts 32 minuten duurde, verloor Kvitová maar twaalf punten. Ze maakte de partij op haar eerste matchpoint af.

Kvitová kan voor de derde keer in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi winnen. In 2011 en 2014 schreef ze Wimbledon op haar naam.

Collins zorgde eerder in het toernooi voor de uitschakeling van de als tweede geplaatste Angelique Kerber. Ook klopte ze Julia Görges, Caroline Garcia en Anastasia Pavlyuchenkova.

De winnares van de Australian Open zal Simona Halep aflossen als nummer één van de wereldranglijst.