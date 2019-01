Novak Djokovic heeft woensdag zeer eenvoudig de halve finales van de Australian Open gehaald. De nummer één van de wereld profiteerde van een opgave van Kei Nishikori. Eerder op de dag bereikte ook Lucas Pouille de laatste vier.

Nishikori oogde vanaf het begin niet fit tegen Djokovic en liet zich behandelen aan zijn bovenbeen. De Japanse nummer negen van de ATP-ranking besloot de partij bij een achterstand van 6-1 en 4-1 te beëindigen.

Het is voor de 31-jarige Djokovic de zevende keer dat hij de halve finales haalt in Melbourne. Bij de vorige zes keer won hij uiteindelijk het toernooi. Hij jaagt op zijn vijftiende winst van een Grand Slam-toernooi.

Voor de 29-jarige Nishikori blijft het bereiken van de kwartfinales zijn beste prestatie op de Australian Open. In 2012, 2015 en 2016 slaagde hij er ook niet in de halve eindstrijd te halen.

Djokovic baalde van de opgave van Nishikori. "Ik wil spelen en vechten voor een plek in de halve finale. Bovendien willen we dat de fans op de tribune een leuke avond hebben. Dit is niet leuk. Laten we hopen dat de blessure meevalt en hij snel weer op de baan staat."

Om nu opnieuw de finale te halen, moet Djokovic afrekenen met de Fransman Pouille, die verrassend de kwartfinales overleefde door de als zestiende geplaatste Milos Raonic te verslaan: 7-6 (4), 6-3, 6-7 (2) en 6-4.

Kei Nishikori liet zich tegen Novak Djokovic behandelen aan zijn bovenbeen. (Foto: ProShots)

Pouille kent beste Grand Slam ooit

Pouille, zelf de nummer 28 van de plaatsingslijst, leek op weg naar een zege in straight sets, maar Raonic liet in de tiebreak van de derde set zijn beste spel zien. In de vierde set sloeg Pouille op zijn vierde matchpoint toe.

"Dit is absoluut een van de mooiste dagen uit mijn leven", zei de Fransman na afloop. "Ik retourneerde geweldig en wist mijn eigen service praktisch de hele wedstrijd op peil te houden. Ik genoot."

De 24-jarige Pouille kent zijn beste Grand Slam-toernooi ooit. In 2016 stond hij in de kwartfinales van zowel Wimbledon als de US Open. Op de Australian Open kwam hij nooit verder dan de openingsronde.

Raonic stond in 2016 nog in de halve eindstrijd in Melbourne en was in zowel 2015 als 2017 kwartfinalist. Drie jaar geleden stond hij in de Wimbledon-finale.