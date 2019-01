Serena Williams neemt zichzelf niets kwalijk na haar pijnlijke uitschakeling op de Australian Open. De 23-voudig Grand Slam-winnares verloor woensdag in de kwartfinales van Karolína Plísková.

Williams kreeg vier matchpoints en stond in de beslissende set met 5-1 voor, maar gaf het alsnog weg. In de slotfase kampte ze met een pijnlijke enkel, maar dat wilde ze niet als excuus aanvoeren.

"Plísková begon ineens echt heel goed te spelen. Dat ik verloor, had niet eens per se met mijn enkel te maken. Ze had het helemaal", zei de 37-jarige Williams na de partij in de Rod Laver Arena.

"Ik heb niets fout gedaan bij mijn matchpoints. Ik bleef agressief spelen, had soms wat pech en deed alles wat ik kon. Ik heb het niet over mezelf afgeroepen. Plísková speelde haar beste tennis."

Williams verloor de eerste set met 6-4, maar won de tweede set met dezelfde cijfers en leek in de derde set dus op weg naar de halve finales. Voor het eerst sinds 2013 verloor ze een kwartfinalepartij op een Grand Slam-toernooi.

Serena Williams feliciteert Karolína Plísková. (Foto: ProShots)

'Ik blijf strijden'

In Melbourne joeg Williams op haar 24e Grand Slam-zege, waarmee ze het record van Margaret Court zou evenaren. De Amerikaanse richt zich nu op winst van Roland Garros, dat komend voorjaar op het programma staat.

"Ik blijf strijden, al is het niet altijd makkelijk. Al heb ik niet gewonnen, ik ben tevreden over mijn spel. Ik hou er niet van om de afwezigheid door mijn zwangerschap als excuus aan te voeren", aldus Williams.

Plísková, de nummer zeven van de wereld, kon haar comeback amper geloven. De Tsjechische staat voor het eerst in de halve finales van de Australian Open. "Ik kom weleens vaker terug, maar niet op deze manier. Het is mijn beste comeback ooit", zei ze.

"Vóór de partij geloofde ik echt in een overwinning, ook al is Serena de beste ooit. Ik heb haar ook al eerder verslagen en toen was ze de nummer één van de wereld."

Karolína Plísková kan haar spectaculaire zege amper geloven. (Foto: ProShots)