Danielle Collins heeft dinsdag de laatste vier bij de Australian Open bereikt. De ongeplaatste Amerikaanse rekende in drie sets af met Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland en treft Petra Kvitová in de halve finales. De Tsjechische was dinsdag te sterk voor de Australische Ashleigh Barty.

Collins won in de Margaret Court Arena met 2-6, 7-5 en 6-1 van Pavlyuchenkova, die op de wereldranglijst de 44e plek bezet. Collins is de mondiale nummer 35. Collins geldt als revelatie in Melbourne. Ze deed vijf keer eerder mee aan een Grand Slam-toernooi, maar overleefde nog nooit de openingsronde.

De Amerikaanse wordt gecoacht door de 25-jarige Nederlander Stijn de Gier, met wie ze pas een paar weken samenwerkt. Ze won eerder in het toernooi van onder anderen Angelique Kerber en Caroline Garcia.

De 27-jarige Pavlyuchenkova, die in de tweede ronde Kiki Bertens uitgeschakelde, stond op iedere Grand Slam al eens in de kwartfinales. Dat blijft voorlopig dus haar beste prestatie.

Collins kon haar zege op Pavlyuchenkova amper geloven. "Dit is nogal een ervaring. Ik speel hier op een baan waar ik zelfs nog nooit op heb mogen trainen. Eigenlijk is alles nieuw voor mij", zei ze.

"Maar hoewel ik onbekend ben, krijg ik geweldige steun van alle mensen hier. Dat helpt enorm. Het begin was moeilijk, maar daarna kwam ik in m'n ritme. Dit is geweldig."

Anastasia Pavlyuchenkova tijdens haar verloren kwartfinalepartij. (Foto: ProShots)

Kvitová maakt einde aan opmars Barty

Kvitová had maar twee sets (6-1 en 6-4) nodig tegen Barty, die vijftiende staat op de wereldranglijst en in aanloop naar de Australian Open Bertens versloeg in Sydney. De Australische publiekslieveling was bezig aan haar beste Grand Slam-toernooi tot dusver. De afgelopen twee jaar kwam ze in Melbourne niet voorbij de derde ronde.

De 28-jarige Kvitová, die zesde staat op de wereldranglijst, behoort daarentegen al jaren tot de top. Toch is het een mijlpaal dat de tweevoudig Wimbledon-winnares nu in de halve finales van de Australian Open staat, want de vorige keer dat haar dat lukte was in 2012.

De afgelopen jaren was de derde ronde in 2015 het beste resultaat van Kvitová op de 'Happy Slam'.

Er staan nu nog twee kwartfinalepartijen op het programma en die worden woensdag gespeeld. Serena Williams neemt het daarin op tegen Karolína Plísková en Naomi Osaka speelt tegen Elina Svitolina.

Felicitaties van Ashleigh Barty voor Petra Kvitová. (Foto: ProShots)