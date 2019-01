Rafael Nadal heeft zich dinsdag overtuigend geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. De Spanjaard versloeg Frances Tiafoe in drie sets (6-3, 6-4 en 6-2) en treft in de halve eindstrijd Stéfanos Tsitsipás, die afrekende met Nadals landgenoot Roberto Bautista Agut.

De 32-jarige Nadal haalde tegen de elf jaar jongere Tiafoe opneuw een hoog niveau. In alle sets wist hij de Amerikaan, die 39e staat op de wereldranglijst, te breken en kwam vervolgens niet meer in de problemen.

Eerder in het toernooi wist Tiafoe wel de als vijfde geplaatste Kyle Anderson en de als twintigste gerangschikte Grigor Dimitrov te verrassen. Het was de eerste keer dat hij in de kwartfinale van een Grand Slam-toernooi stond.

Voor de als tweede geplaatste Nadal is het de dertigste keer dat hij in de halve finales van een Grand Slam. Alleen Roger Federer, Novak Djokovic en Jimmy Connors lukte dat vaker bij de mannen.

De elfvoudig Roland Garros-winnaar zal in de halve eindstrijd tegen Tsitsipás de grote favoriet zijn in de jacht op zijn vijfde finale in Melbourne. Nadal won de Australian Open alleen in 2009 en moest vorig jaar in de kwartfinale geblesseerd opgeven.

"Ik ben zeer tevreden over mijn spel", zei Nadal na zijn zege op Tiafoe. "Vooral mijn forehand, een belangrijke slag voor mij, is weer beter geworden."

Tiafoe feliciteert Nadal. (Foto: ANP)

Tsitsipás eerste Griek ooit in halve finales

De pas twintigjarige Tsitsipás versloeg eerder op dinsdag Bautista Agut in vier sets. Na ruim drie uur stond er 7-5, 4-6, 6-4 en 7-6 (2) op het scorebord in Melbourne. Het is de eerste keer dat een Griek in de halve finales van een Grand Slam staat.

Bovendien mag Tsitsipás zich met 20 jaar en 163 dagen de jongste halvefinalist in zestien jaar noemen op de Australian Open. In 2003 schaarde Andy Roddick zich onder de laatste vier toen hij 20 jaar en 149 dagen oud was.

Tot dusver was de vierde ronde op Wimbledon de beste prestatie voor Tsitsipás. Vorig jaar strandde hij op de Australian Open al in de openingsronde.

Griekse fans gaan uit hun dak voor Tsitsipás. (Foto: ANP)

'Dit is een sprookje'

In de achtste finales had Tsitsipás al voor een daverende verrassing gezorgd door titelverdediger Federer uit te schakelen. Hij deed dat in vier sets, evenals zijn eerdere wedstrijden dit jaar in Melbourne.

"Dit is een sprookje, het lijkt wel alsof ik in een droom leef", zei Tsitsipás dinsdag na zijn zege op Bautista Agut. "Dit is waar ik al die jaren zo hard voor heb gewerkt. Voor het begin heb ik gezegd dat het bereiken van de laatste vier mijn doel was. Nu is dat realiteit. Dat is allemaal heel mooi."

De andere kwartfinalepartijen, die woensdag worden gespeeld, zijn Novak Djokovic-Kei Nishikori en Milos Raonic-Lucas Pouille.