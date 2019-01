Pablo Carreño Busta heeft spijt van de manier waarop hij maandag de baan verliet na zijn nederlaag tegen Kei Nishikori in de vierde ronde van de Australian Open. Maar de Spanjaard heeft nog altijd geen begrip voor een discutabele beslissing van de umpire in de beslissende supertiebreak.

"De manier waarop ik van de baan liep was niet correct. Dat spijt me, want zo ben ik helemaal niet", zei Carreño Busta op zijn persconferentie na de wedstrijd (6-7 (8), 4-6, 7-6 (4), 6-4 en 7-6 (8)) tegen Nishikori.

De 27-jarige Spanjaard weigerde de umpire een hand te geven en gooide zijn tas woedend op de grond. Ook zou hij 'cabron' naar de scheidsrechter hebben geroepen, Spaans voor 'klootzak'.

Carreño Busta maakte zich kwaad op de umpire na een moment in de supertiebreak in de vijfde set. Bij 8-5 in het voordeel van de Spanjaard sloeg hij een bal via de netrand op de buitenkant van de lijn. Een lijnrechter riep dat de bal uit was, waarna Nishikori nog redelijk eenvoudig de rally beëindigde met een winner.

Hawkeye toonde aan dat de bal van Carreño Busta de lijn nog raakte. De umpire oordeelde tot woede van Carreño Busta dat Nishikori het punt kreeg en dat er geen let werd gespeeld.

Reglement Indien een call van een lijnrechter wordt gecorrigeerd van 'uit' naar 'in', dan dient er een let te worden gespeeld, tenzij de umpire beslist dat het om een duidelijke ace of een duidelijke winner gaat en dat de tegenstander de bal onmogelijk had kunnen pareren. Als er een redelijke twijfel bestaat of dit het geval was, dan krijgt de andere speler het voordeel van de twijfel.

'Moeilijk om na strijd van vijf uur zo te verliezen'

De nummer 23 van de wereld verloor vervolgens vier punten op rij en daarmee ook de wedstrijd. "Ik ben erg teleurgesteld. Na een vijf uur durende strijd is het erg moeilijk om de Australian Open op deze wijze te moeten verlaten."

"Ik speelde erg goed net als Kei, het was een ongelooflijke wedstrijd. Erg jammer dat het zo moest eindigen."

Carreño Busta snapte niet waarom het cruciale punt niet overgespeeld werd. "Ik vroeg een challenge aan en die toonde aan dat de bal in was. Ik weet niet waarom, maar toch gaf de umpire het punt aan Nishikori."

"Waar slaat het op?", vroeg hij zich af. "Als hawkeye laat zien dat de bal uit is, dan krijgt Nishikori het punt en als hawkeye laat zien dat de bal in is, krijgt Nishikori het punt ook. Ik snap het echt niet."

"Als de lijnrechter een fout maakt zoals in dit geval, dan is het pech voor Nishikori maar dan moet het punt opnieuw gespeeld worden."

Nishikori in kwartfinale tegen Djokovic

Carreño Busta had voor de derde keer in zijn carrière de kwartfinale van een Grand Slam kunnen halen. In 2017 reikte hij tot de laatste acht op Roland Garros en tot de laatste vier op de US Open.

Nishikori neemt het in de kwartfinales op tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld. De Japanner staat voor de vierde keer in de kwartfinale in Melbourne.