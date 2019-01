Serena Williams toonde maandag bij de Australian Open met een zege op de mondiale nummer één Simona Halep andermaal aan dat ze op haar 37e en vijftien maanden na de geboorte van haar dochter nog steeds een van de beste tennissters ter wereld is.

"Ik denk dat dat meer over mij zegt dan over het vrouwentennis", aldus Williams na haar zege op Halep (6-1, 4-6 en 6-4) in de vierde ronde in Melbourne. "Ik vind dat het vrouwentennis geweldig is, het zit op het hoogste niveau ooit. Ik ben misschien niet objectief, maar ik geloof echt dat iedereen goed speelt."

De Amerikaanse beviel op 1 september 2017 van haar dochter Olympia. De 23-voudig Grand Slam-winnares is nog steeds op de weg terug, maar ze stond vorig jaar al wel in de finale van Wimbledon en de US Open.

Op de Australian Open kan Williams het Grand Slam-record van de Australische Margaret Court (24 eindzeges in het enkelspel) evenaren. Ze nam maandag een belangrijke hobbel door de 27-jarige Halep te verslaan.

"Het was een heel intense wedstrijd, er waren een paar geweldige punten", zei de zevenvoudig Australian Open-winnares. "Simona is niet voor niks de nummer één van de wereld, maar ik ben een vechter en geef nooit op."

Halep werd in eerste set 'geraakt door trein'

Williams won de eerste set in amper twintig minuten, maar daarna knokte Halep zich terug in de wedstrijd. "Ik had in de eerste set het gevoel dat ik door een trein geraakt werd. Alles ging te snel", grapte de Roemeense. "Maar na de eerste set zei ik tegen mezelf: nu begint de wedstrijd pas echt."

Halep won vervolgens de tweede set. "Simona begon na de eerste set veel beter te spelen en ik niet", aldus Williams. "Ik bleef op hetzelfde niveau hangen. Maar dat is ook onderdeel van de weg terug na mijn zwangerschap. Ik ben pas tien maanden weer bezig, dus ik kan niet al te boos op mezelf zijn."

De Amerikaanse heeft het gevoel dat ze beter zal moeten spelen om kans te maken op de eindzege in Melbourne. "Ik speel solide, maar kan zeker nog veel beter. En dat zal moeten om in het toernooi te blijven."

Williams neemt het in de kwartfinales op tegen de als zevende geplaatste Tsjechische Karolína Plísková, die maandag simpel afrekende met de Spaanse Garbiñe Muguruza (6-3 en 6-1).