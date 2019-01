Novak Djokovic heeft zich maandag voor de tiende keer in zijn loopbaan geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Kei Nishikori overleefde wederom een vijfsetter en Alexander Zverev stelde opnieuw teleur bij een Grand Slam.

Djokovic rekende in de vierde ronde af met de als vijftiende geplaatste Rus Daniil Medvedev: 6-4, 6-7 (5), 6-2 en 6-3. De partij duurde drie uur en vijftien minuten.

De 31-jarige Serviër is in Melbourne op jacht naar zijn zevende titel. De nummer één van de wereld won het Grand Slam-toernooi in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016.

Djokovic is door zijn zege op Medvedev de tweede man die bij alle vier Grand Slams minimaal tien keer in de kwartfinales heeft gestaan. Alleen Roger Federer heeft dat ook gepresteerd.

De 22-jarige en 1,96 meter lange Medvedev, die voor het eerst in de kwartfinale van een Grand Slam stond, maakte het Djokovic lastig met zijn harde service (achttien aces), maar de Rus was de mindere op de belangrijke punten. Djokovic benutte zeven van zijn achttien breakkansen, terwijl de Rus slechts op twee van zijn negen kansen toesloeg.

Nishikori wint slopende partij

Djokovic neemt het in de kwartfinales op tegen Nishikori. De 29-jarige Japanner rekende in zijn vierderondepartij na een slopende wedstrijd van vijf uur en vijf minuten en 426 punten af met de als 23e geplaatste Pablo Carreño Busta: 6-7 (8), 4-6, 7-6 (4), 6-4 en 7-6 (8).

De als achtste ingeschaalde Nishikori had in zijn eerste twee wedstrijden in Melbourne ook al vijf sets nodig en maakte tegen Carreño Busta regelmatig een zeer vermoeide indruk. Toch knokte hij zich ondanks een grote foutenlast (67 onnodige fouten in de hele partij) terug van een 2-0-achterstand in sets.

In de vijfde set mocht de Japanner op 5-4 voor de wedstrijd serveren, maar Carreño Busta brak terug. Daardoor was er op 6-6 een supertiebreak (een tiebreak tot de tien) nodig. De Spanjaard kwam op een 8-5-voorsprong, maar vervolgens werd hij woedend op een beslissing van de umpire en maakte Nishikori vijf punten op rij.

De US Open-finalist van 2014 stond ook in 2012, 2015 en 2016 in de kwartfinales van de Australian Open. Dat was toen steeds zijn eindstation. Hij neemt het in zijn volgende partij op tegen Novak Djokovic of Daniil Medvedev.

Raonic rekent overtuigend af met Zverev

Milos Raonic plaatste zich overtuigend voor de kwartfinales in Melbourne. De Canadees was in drie sets te sterk voor de als vierde geplaatste Zverev: 6-1, 6-1 en 7-6 (5).

De uitschakeling van de Duitser past in zijn reeks slechte resultaten op Grand Slam-toernooien. Het 21-jarige toptalent, dat al enige tijd in de top vijf van de wereldranglijst staat, heeft de kwartfinale op Roland Garros in 2018 als beste resultaat op een Grand Slam-toernooi. Op de Australian Open kwam hij vorig jaar niet voorbij de derde ronde.

De 28-jarige Raonic is juist bezig aan een opmars, nadat hij een teleurstellend 2018 kende. De Wimbledon-finalist van 2016, die zeventiende staat op de wereldranglijst, klaarde de klus in 1 uur en 59 minuten.

In de eerste twee sets kwam Zverev er totaal niet aan te pas en dat leidde tot frustratie. De jongeling sloeg tijdens een pauze zijn racket kapot, met een waarschuwing van de umpire tot gevolg.

In de derde set kon Zverev wel een vuist maken, al kreeg Raonic op 5-4 twee wedstrijdpunten. Zverev wist die weg te werken en dwong een tiebreak af, maar daarin was de Canadees alsnog met 7-5 te sterk.

Alexander Zverev. (Foto: ANP)

Pouille verslaat Coric

Raonic stuit in de kwartfinales op Lucas Pouille. De 24-jarige Fransman rekende in ruim drie uur af met de als elfde geplaatste Kroaat Borna Coric: 6-7 (4), 6-4, 7-5 en 7-6 (2).

Pouille, de nummer dertig van de wereld, staat voor de derde keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. In 2016 lukte hem dat op Wimbledon en bij de US Open.

De pupil van Amélie Mauresmo werd bij zijn vijf eerdere deelnames aan de Australian Open steevast uitgeschakeld in de eerste ronde.

Lucas Pouille. (Foto: ANP)